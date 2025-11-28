Külföld :: 2025. november 28. 22:30 ::

"Náci zenék" birtoklása és terjesztése miatt börtönbe kerül egy magyar férfi Angliában

Szélsőjobboldali zenék és anyagok birtoklása és terjesztése miatt börtönbüntetésre ítéltek egy magyar származású férfit Nagy-Britannia rendőrállamában – olvashatjuk a BBC-n.

A Herefordban élő Gyurcsik Norbertet (Norbert Gyurcsik) tavaly májusban tartóztatták le olyan albumok miatt, amelyek dalszövegei sértették a "terrorizmus elleni törvényeket", és "faji gyűlöletre uszítottak".

Október folyamán Gyurcsik bűnösnek vallotta magát három vádpontban – egy rendbeli illegális felvételek terjesztésében és két rendbeli birtoklásában, a Worcester-i Koronabíróság pedig 40 hónap börtönre ítélte a most 48 éves férfit.



Képen a "veszélyes terrorista"

Gyurcsik lakcímén házkutatást is tartottak a rend éber őrei, ahol több mint 2000 lemezt találtak, amelyeket az Egyesült Királyságban és Európában adott-vett.

Biztos akkora rend van Angliában, hogy ráérnek a "nácikkal" foglalkozni a hatóságok.

(BBC nyomán Kuruc.info)