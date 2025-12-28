Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2025. december 28. 13:42 ::

Orbánék válaszút előtt? Izrael kérdése szétfeszíti az amerikai konzervatívokat

Tucker Carlson szerint Netanjáhú a nyugati civilizáció ellensége.

Az amerikai politikát Izrael Gáza elleni háborúja már a kezdetektől megosztotta. A baloldali demokraták mindig is kritikusabbak voltak a zsidó állam agresszív fellépésével és háborús bűncselekményeivel szemben, mint a feltétel nélkül Izrael-párti republikánusok. Az elmúlt hónapokban azonban a konzervatív táboron belül is kialakult egy látványos törésvonal. Ezt a legtöbben úgy jellemzik, mint az “Amerika az első” (Amerika first) és az “Izrael az első” (Izrael first) tábor szembenállását, amire előbb-utóbb Orbán Viktoréknak is reagálniuk kell.



Ben Shapiro és Tucker Carlson

Az Amerika first táborba a legnagyobb jobboldali véleményformálók tartoznak, mint Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes vagy Steve Bannon. Az Izrael first táborba pedig a kevésbé népszerű, de mégis rendkívül befolyásos “konzervatív” zsidó megmondóemberek, mint a cionista Ben Shapiro, a homoszexuális Dave Rubin, vagy a neokon Mark Levin. (Shapiro és Rubin a legutóbbi CPAC Hungary-nek is a “sztárvendégei” voltak.)

Az Orbán-kormány az elmúlt években folyamatosan az amerikai republikánus irányvonalat követte, különösen Izrael kérdésében. A mostani törés azonban őket is választásra fogja kényszeríteni, bár eddig azt a taktikát követték, hogy Izrael érdekében elhallgatják a választóik elől az egyre látványosabb szembenállást.

Tucker Carlsont a StopAntisemitism nevű amerikai zsidó szervezet nemrég az év antiszemitájának választotta, amiről a Neokohn is beszámolt . Carlson – Amerika legnagyobb konzervatív véleményformálója, a Fox News korábbi műsorvezetője, aki Orbán Viktorral is készített interjút – többek között az alábbival érdemelte ki a kétes címet:

A gázai háború óta Izrael és a zsidóság részéről gyakran hallottuk azt a megkérdőjelezhető kijelentést, hogy “Izrael a nyugati civilizációt védi”. Ezekre reagálva Tucker egy videójában kijelenti, hogy aki az egyéni felelősség helyett kollektív bűnösségről beszél, az a Nyugat ellensége. Az alábbit mondja: “Tudjátok, mint amikor Netanjáhú kijelenti, hogy: ‘Én a nyugati civilizáció védelmezője vagyok!’. Nem, te az ellensége vagy. Természetesen. Te szó szerint az egyik fő ellensége vagy. Miért? [..] Mert Netanjáhú azért harcol a palesztinok ellen, és azért tartja gonosznak őket, amilyennek születtek”. Magyarul Netanjáhú a kollektív bűnösség elvét fogalmazta meg a palesztinokkal szemben, amikor többször is amaleknek nevezte őket.





Egy másik videóban Tucker rámutat, hogy Izrael nem Amerika szövetségese. A videónak már a címe is provokatív: “Miért védjük a tömeggyilkosságokat Gázában? Mert a legnagyszerűbb szövetségesünk ezt követeli”.

A videóban felteszi azt a hipotetikus kérdést, hogy miért nem mondjuk Katar Amerika legnagyszerűbb szövetségese? Izrael léte Amerikától függ: ha nem támogatnák évente súlyos dollármilliárdokkal, fegyverrel és diplomáciával, akkor Izrael megszűnne létezni. Ehhez hozzátehetjük, hogy ellentétben a britekkel vagy a kanadaiakkal, az izraeli katonák soha nem vettek részt Amerika háborúiban (például Irakban vagy Afganisztánban), ezért soha nem voltak a bajtársaik sem.

Tucker rámutat, hogy egy szövetségnek akkor van értelme, ha az a kölcsönösségen alapul. A Közel-Keleten Katarban van a legnagyobb amerikai légibázis, és övék a világon a legnagyobb egybefüggő gázmező. Tehát Amerika katonai és gazdasági érdekeinek szempontjából egy ilyen szövetség indokolható. Optimális esetben a legfontosabb szövetségesünknek egy olyan országnak kellene lennie, amelyik kiemelkedően erős katonailag, gazdaságilag, vagy nyersanyagokban gazdag, és akire ezért lehet építeni.

A fenti alapján viszont semmilyen racionális érv nem szól amellett, hogy Izrael Amerika valódi szövetségese lenne. És itt érkezünk el a teológiához, amire a cionista politikusok valódi érvek hiányában kénytelenek hivatkozni.

Katar vagy Oroszország morális okokból nem lehetne Amerika szövetségese, a konzervatív republikánus szavazók ugyanis rájuk mint iszlamista, vagy mint diktatórikus országokra tekintenek. Izraelről viszont hosszú évek agymosása után azt gondolják, hogy az valamilyen kivételesen erkölcsös ország, amit “Isten kiválasztott népe” lakik.

Az Izrael first politikusok olyan teológiai vagy erkölcsi érveket használnak, mint az a bibliai idézet, hogy “Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat” (1Mózes 12:3), amire legutóbb Netanjáhú is hivatkozott a Trump elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Csakhogy ez az idézet Ábrahámra vonatkozik, akinek Izmael (az arabok biblikus ősapja) is a leszármazottja, ezért ennyi erővel azt is mondhatnák, hogy Isten megáldja azokat, akik Irakot vagy Szíriát áldják.





Mindenesetre a lényeg, hogy a fenti idézet, a zsidó-kereszténységre való folyamatos hivatkozás, vagy annak hangoztatása, hogy a zsidóság Isten kiválasztott népe (holott Jézus eljövetele után ennek a keresztényeket kell tekinteni), csak Izrael legitimálására szolgáló hamis érvek, teológiai köntösben.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője ugyanezt a sémát követi. Szerinte “Magyarország és Izrael szövetsége erkölcsi természetű” (miután azt racionális érvekkel nem lehet alátámasztani). Persze ilyenkor nem a keresztény vagy az általános emberi erkölcsről beszél, hanem a Fideszéről, egy olyan államot illetően, amelyik épp most követte el a világtörténelem legjobban dokumentált népirtását.



Szánthó a Pro-Israel Summit konferencián

Tucker szerint Isten választott népének azokat kell tekinteni, akik Jézust választják. A keresztényeket. Izrael támogatása, a cionizmus viszont nem tehető egyenlővé a kereszténységgel – mi több, ártatlan emberek szándékos legyilkolása a lehető legtávolabb áll a kereszténységtől. És pont.





Amerikában tehát a legnagyobb konzervatív véleményformálók szembefordultak Izraellel a gázai népirtás és a zsidó állam amerikai befolyása miatt. Az afroamerikai Candace Owens 2022-ben még a CPAC Hungary sztárvendége volt. Ma azt mondja , hogy “Inkább levágnám a lábam, mint hogy valaha Izraelt támogassam. Soha nem támogatnám ezt a démoni nemzetet!”.

Ami a magyarországi konzervatívokat illeti, nálunk kiábrándító a helyzet. Amerikával ellentétben itt a teljes fideszes politikusi és újságírói káder testület hason csúszik Izrael (és annak helyi képviselői) előtt, miközben a régi és megfáradt kóser szlogeneket hangoztatják.

Itt van például Varga Ádám (a The Fair Right YouTube csatorna készítője), aki a Magyar Jelen vitaműsorában – a gázai népirtás ellen tüntetőkről kijelentette, hogy szerinte “a szélsőbal és a szélsőjobb összeér”. Szívesen megmutattam volna neki az alábbi képet, amikor az ENSZ-ben nemrég az egész világ kivonult Netanjáhú beszéde alatt. Vajon Kína, India, Oroszország, az ázsiai és a dél-amerikai országok képviselői mind szélsőjobb és szélsőbaloldaliak?



A világ kivonult Netanjáhú beszéde alatt

Izrael megítélése nem csak a nagyvilágban van történelmi mélyponton, hanem Amerikában is. A Gáza elleni háború alapvetően változtatta meg a tömegek véleményét, miután leleplezte a “kiválasztott nép” kegyetlenségét, és az amerikai politikára gyakorolt káros befolyásukat.

A jogos kritikákra a zsidóság mindig az agresszió fokozásával válaszol, védekezés helyett támadással, cenzúra követelésével, vagy másokat antiszemitizmussal vádolva. És ez az, amiből az embereknek elege lett, amit az alábbi eset is mutat:

Ms Rachel egy kétdiplomás amerikai óvónő, aki a 18 millió követővel rendelkező YouTube-csatornáján óvodásokkal szokott játszani, énekelni tanítja őket, vagy éppen fogat mosni. Rendezett már gyűjtést nehéz helyzetbe került ukrán, afrikai és gázai gyerekeknek is. Az egyik idei videójában egy olyan palesztin kislánnyal játszott együtt, aki az izraeli bombázások miatt elveszítette mindkét lábát.



Ms Rachel és Rahaf

Ez a videó azonnal kiváltotta a zsidóság mérhetetlen haragját. Ms Rachel ugyanis elkövette azt a “bűnt”, hogy emberinek mutatta be a palesztinokat egy gyermek tragédiáján keresztül, amelyet látva mindenki azt kérdezte, hogy milyen ország képes ilyen szörnyűségre?

Emlékszünk még a StopAntisemitism nevű zsidó szervezetre? Ugyanezek azzal fordultak az Amerikai Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy rendeljenek el hivatalos nyomozást Ms Rachel ügyében, miután a videóival negatív színben tünteti fel Izraelt, amiről a The Guardian is beszámolt

Ms Rachel a zsidóság támadásaira csak annyit válaszolt, hogy “az nem antiszemitizmus, ha valaki azt szeretné, hogy a gyerekek éljenek”. A helyzet azonban odáig fajult, hogy testőröket kellett fogadnia a maga és a családja védelemben a fenyegetőzések miatt. A támadások láttán az amerikai véleményformálók óriási többsége állt ki az óvónő mellett (bal- és jobboldalon egyaránt), azt az üzenetet küldve a zsidóság képviselőinek, hogy álljanak le.

“Inkább levágnám a lábam, mint hogy valaha Izraelt támogassam. Soha nem támogatnám ezt a démoni nemzetet!”

Kezdjük érteni, hogy miért?

Nálunk a fideszes véleményformálók szeretik magukat a tekintélyes, mindig középre helyezkedő, a rendíthetetlen erkölcsi szilárdságot megtestesítő oldalnak mutatni. Jellemző rájuk a színészkedés és a pózolás is, mint amikor Pokorni elsírta magát egy holokauszt megemlékezésen.

Most viszont az a helyzet, hogy Izraellel szemben a fideszes oldalon senki nem mer egy halk kritikát sem megfogalmazni. Bayer Zsolt vagy Gajdics Ottó, a Magyar Nemzet vagy a Mandiner újságírói hallgatnak, mint a sír. Az igazságot ők is tudják, de egy másodvonalbeli influenszerük sem merne felszólalni mellette.

“Mind a két oldal egyformán rossz.” A két oldal:

Nem csak nem mernek megszólalni, de az információkat is tudatosan elhallgatják a saját szavazótáboruk elől.

A kormánypárti média nem számolt be arról, amikor az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Főhivatala szeptemberben népirtásnak nyilvánította Izrael gázai műveleteit.

Tucker Carlson a Mandinertől most nyerte el az év legjobb külföldi újságírója díjat, de az amerikai konzervatívok táborán belüli szakadásról eddig szintén nem számoltak be.

Azt a Fidesz szavazóinak a torkán is nehéz lenne lenyomni, hogy Tucker Carlson rossz, a gázai népirtás kérdésében pedig mindenki téved. Ezért végső soron a kérdés az, hogy hallgatással és az információk visszatartásával meddig tudja Orbán Viktor elodázni, hogy állást foglaljon a konzervatívok egyre látványosabb vitájában.

Doktor Faust

Az írás a szerző Substack-felületén is megjelent.