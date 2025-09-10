Friss hírek :: 2025. szeptember 10. 22:36 ::

Egész nap felügyelni kell az izomsorvadásos fiúra - és most azért kell gyűjtenek, hogy a bántalmazó egykori nevelőapját kifizessék

Agafonov Krisztián egy súlyos izomsorvadásos betegség, a Duchenne-szindróma áldozata. Betegsége öt éves korában vált nyilvánvalóvá, amikor az orvosok közölték vele, hogy izmai fokozatosan gyengülni fognak - írja a HazaiRend.hu.

Krisztián állandó 24 órás felügyeletre szorul és édesanyja, Mária a nap minden percét mellette tölti, és gondoskodik róla. A TV2 Újratervezés műsorának köszönhetően egy csodaszép otthonban lakhat a pilisi fiú, amely végre egy megfelelő körülményt jelent a számára. Mindeközben a nyáron Krisztián egyik legnagyobb vágya valóra vált azzal, hogy elballagott az általános iskolából, és most a nyári szünidő után folytatni tudja majd a tanulmányait. De az életét beárnyékolja az, hogy szeptember 30-ig kell kifizetniük 2,7 millió forintot, Mária volt férjének, aki annak a teleknek a tulajdonosa, amelyre súlyosan beteg fiú otthona épült.

A férfi Krisztián egykori nevelőapja amikor ittas állapotba került rendszeresen bántalmazta a volt feleségét Máriát, és egy alkalommal a beteg gyermeket is megütötte. László Attila Pilis polgármestere ennek hallatára azonnal intézkedett, hogy Mária és Krisztián közeléből el legyen távolítva a férfi. De a telek árát egy megállapodás értelmében hamarosan ki kell fizetnie az édesanyának, és amennyiben ez nem sikerül abban az esetben a rémálom visszatér Krisztián életébe. Ennek okán készült el az alábbi videó, hogy a jóérzésű honfitársaink segítségével össze tudjuk gyűjteni a 2,7 millió forintot a telek árát. Ezt követően már nem kell rettegnie a családnak, hogy visszatér az erőszak és a félelem az életükbe.

Számlatulajdonos: Mind Egyet Akarunk Egyesület

Számlaszám: 11742238 – 21445183

Közlemény: Krisztiánért