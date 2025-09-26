Friss hírek :: 2025. szeptember 26. 13:01 ::

MÁV: karbantartás miatt pótlóbuszokra lesz szükség az észak-balatoni vasútvonalon hétfőtől

Karbantartás miatt hétfőtől október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok szállítják az utasokat - tudatta a MÁV-csoport pénteken a honlapján.

A karbantartás során a MÁV-csoport saját forrásából komplex karbantartást és nagygépes ágyazatrostálást végez, amely helyenként a vasúti átjárók lezárásával is jár - olvasható a mavcsoport.hu oldalon.

Mint írták, a nagy forgalmú fő- és az utószezon végével immár lehetőség nyílik a forgalomkorlátozással járó, előre tervezett pályakarbantartásokra is a Balaton környékén. Ezt kihasználva két ütemben - csaknem 450 millió forintból - végeznek "a közlekedés biztonságos fenntartása érdekében állagmegóvó felújítást az észak-balatoni vonalon is".

Ennek keretében Szabadbattyán és Tapolca között csaknem 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozást, Révfülöp és Badacsonytomaj, valamint Szabadbattyán és Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálást végeznek, továbbá Zánka-Köveskálon újraburkolják a peront, több helyszínen pedig kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, gyérítik a bozótot.

(MTI)