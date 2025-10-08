Friss hírek :: 2025. október 8. 16:05 ::

Hadházy abbahagyja a néhány fős utcai bohóckodást

Hadházy Ákos abbahagyja a keddi tüntetések szervezését. Zugló független országgyűlési képviselője szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a résztvevők alacsony száma miatt mostantól más módon folytatja a kormány elleni tiltakozást.



„Bár kimondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartottak, be kell látnunk: ha csak ennyien vagyunk, természetesen nem fogjuk elérni az egyik eredeti célunkat, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását” – írta.

Hozzátette, hogy ő továbbra is kint lesz az utcán, mert nem tud ebbe beletörődni, de nem fogok felszólalókat hívni, nem lesz műsor és színpad sem. „Lesz néma tiltakozás, és ha van rá igény, tarthatok köztéri fogadóórákat is” – írta.

(Telex nyomán)