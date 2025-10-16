Friss hírek :: 2025. október 16. 12:49 ::

Főpolgármesteri Hivatal: elindult a térgondnoki szolgálat

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében - a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve - térgondnoki szolgálatot állított fel a fővárossal közösen a Budapesti Közművek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a térgondnoki rendszer célja a terek köztisztaságának további javítása: a térgondnokok figyelemmel kísérik a környezet állapotát, kapcsolatot tartanak a közterület használóival és üzemeltetőivel, miközben aktívan részt vesznek a köztisztaság fenntartásában.

A rendszer alapgondolata a köztisztaság iránti sokszereplős, közös felelősségérzet, ezért a Budapesti Közművek várja a programhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok és gazdasági szereplők jelentkezését is - írták.

A Budapesti Közművek a programot hat nagy forgalmú fővárosi téren indítja el: három kiemelt helyszínen, a Blaha Lujza téren, a Deák téren, és a KÖKI-n már zajlik az új szolgáltatás, három további helyszínen, az Etele téren, az Örs vezér terén és a Széll Kálmán téren, pedig november 1-jén indul a térgondnoki szolgálat - közölték.

A térgondnokok hajnaltól késő estig két műszakban dolgoznak "kézi eszközökkel és gépi támogatással segítve a terek tisztaságának és rendezett megjelenésének megőrzését".

Hozzátették, hogy a térgondnokok jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhában végzik feladatukat; az új munkakörökre a Budapesti Közművek a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja.