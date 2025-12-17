Friss hírek :: 2025. december 17. 13:24 ::

A kormányhivatal megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését

A fővárosi kormányhivatal - szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint - a vásárlók érdekében megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését.

Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárást azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre.

A kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására kezdte meg az érintett cégek ügyfélszolgálatai működésének átfogó ellenőrzését. Vizsgálják többek között azt, hogy eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek - írták.

A közlemény szerint a kormányhivatal a korábbi panaszokat is kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.