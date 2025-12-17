A fővárosi kormányhivatal - szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint - a vásárlók érdekében megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését.
Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárást azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre.
A kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására kezdte meg az érintett cégek ügyfélszolgálatai működésének átfogó ellenőrzését. Vizsgálják többek között azt, hogy eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek - írták.
A közlemény szerint a kormányhivatal a korábbi panaszokat is kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében.
A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ennek érdekében létrehozta a csomagpanasz@bfkh.gov.hu e-mail-címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik a bejelentéseiket - tették hozzá.