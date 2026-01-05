Friss hírek :: 2026. január 5. 20:13 ::

Budapest Airport: lecsúszott egy Airbus A320 a kifutóról

A Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel - jegyezték meg.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri - zárták a közleményt.