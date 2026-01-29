Friss hírek :: 2026. január 29. 06:34 ::

Baleset miatt útzár az M3-as autópályán Nyíregyházánál

Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében csütörtök hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

A helyszínelés idejére a 224-es kilométerszelvénynél a pályaszakaszt teljes szélességében lezárták.

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A helyszínre mentő is érkezett - tájékoztatott az OKF.

Az Útinform azt írta, a rendőrség a Nyíregyháza-Nyugat csomópontban letereli a járműveket.