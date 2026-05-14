Harmincnyolc raklapnyi "csodaszert" foglalt le a rendőrség

A rendőrség 38 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le egy nemzetközi akcióban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a Police.hu oldalon.

Magyarországon 22 helyszínen végeztek kutatásokat a rendőrök. Olyan sok illegális gyógyszert foglaltak le egy logisztikai központban, hogy azok elszállításához kamionokra volt szükség.

Emellett dokumentumokat, számos elektronikai eszközt, mobiltelefonokat, valamint 10 számítógépet is lefoglaltak a nyomozók; hat embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak.

Az ügyről azt közölték, hogy még 2021-ben indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, mert hirdetésekben különböző "csodaszereket" ígértek súlyos betegségekre, miközben a készítmények Magyarországon semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek.

A termékek pontos összetétele ismeretlen volt, gyártási körülményeik ellenőrizetlenek, így alkalmazásuk közvetlen egészségügyi kockázatot jelentett.

Végül Magyarország és Románia kezdeményezésére 2024 februárjában közös nyomozócsoport alakult Lengyelország, Bulgária és Moldova részvételével - írták.

A célkeresztben egy olyan hálózat állt, amely 2019 óta ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat az interneten, az elkövetők módszere az volt, hogy neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva, fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket.

Az öt ország részvételével zajló felderítés adatai alapján május 12-ére összehangolt akciót szervezett a közös nyomozócsoport: Európa-szerte 16 országban egyszerre csaptak le a rendőrök több mint 200 helyszínen - áll a közleményben.

(MTI)