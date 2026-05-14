Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

A magyar diplomácia vezetője csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában közölte: a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba.

"Az imént ért véget a megbeszélésünk. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását" - fogalmazott.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.

