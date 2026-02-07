Friss hírek :: 2026. február 7. 07:53 ::

Pécel és Isaszeg között szünetel a vonatforgalom

Pécel és Isaszeg között szünetel a vonatforgalom hatósági helyszínelés és műszaki mentés miatt, ezért a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon pótlóbuszos utazásra, hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani szombat hajnaltól várhatóan több órán keresztül - közölte a Mávinform.

A katasztrófavédelem MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint vonat és személyautó ütközött össze a Pécel és Isaszeg közötti vasúti átjáróban.

A vonaton mintegy ötven ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak - írták.