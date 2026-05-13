Háború :: 2026. május 13. 16:48 ::

Ma sem pihentek a zsidó gyermekgyilkosok

Izrael légicsapást intézett szerdán három gépjármű ellen Bejrút környékén, a támadásokban nyolcan meghaltak, köztük két gyerek - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a támadások Bejrúttól 20 kilométerre délre történtek, az NNA libanoni hírügynökség pedig úgy tudja, hogy a légicsapások közül kettő egy rendszeresen használt, a fővárost Dél-Libanonnal összekötő autópálya ellen irányult.

Az AFP francia hírügynökség által az incidensről közzétett fényképeken egy kiégett autó látható, valamint egy holttest, amelyet mentők szállítanak el.

A szóban forgó autópályát már szombaton is érte támadás.

Ugyancsak szerdán izraeli csapásokat jelentettek Dél-Libanonból is, nem sokkal azt követően, hogy az izraeli hadsereg hat környékbeli település evakuálására szólított fel.

Izrael kedden Dél-Libanon ellen hajtott végre támadásokat, amelyekben összesen 13-an haltak meg.

Az egészségügyi tárca adatai szerint a Hezbollah libanoni síita mozgalom és Izrael között április 16-án életbe lépett tűzszünet óta már 380-an vesztették életüket a szemben álló felek között a fegyvernyugvás ellenére rendszeresen fellángoló összecsapásokban.

A bejrúti kormány hétfőn sürgette az Egyesült Államokat, gyakoroljon nyomást Izraelre annak érdekében, hogy a zsidó állam hagyjon fel a támadásokkal a két ország között zajló megbeszélések idejére. A tárgyalások újabb, harmadik fordulója a tervek szerint csütörtökön kezdődik Washingtonban.

(MTI)