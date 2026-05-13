Külföld, Gazdaság :: 2026. május 13. 17:42 ::

A német autóipari szövetség a munkahelyek gyorsuló leépülésére figyelmeztet

A német autóiparban 2035-ig a korábban vártnál nagyobb mértékű létszámcsökkentésre számít a német autóipari szövetség, a VDA, amely a 2019 és 2035 közötti időszakot tekintve összesen 225 ezer munkahely megszűnésével számol az ágazatban.

Hildegard Müller, a VDA elnöke a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) médiacsoportnak nyilatkozva közölte: az aktuális számítások szerint mintegy 35 ezerrel több álláshely szűnhet meg, mint a korábbi előrejelzésekben szerepelt. A szervezet korábban 190 ezer munkahely megszűnésével számolt ugyanebben az időszakban.

A VDA adatai szerint 2019 és 2025 között már mintegy 100 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban. A szövetség szerint különösen a beszállítói szektor érintett érzékenyen, mivel az átállás a belsőégésű motorokról az elektromos meghajtásra jelentős szerkezeti átalakulást idéz elő.

A szervezet úgy véli, hogy további 125 ezer munkahely kerülhet veszélybe 2035-ig, amennyiben az Európai Unió nem teszi technológiasemlegesebbé szabályozását, és nem javít érdemben az európai ipar versenyképességén.

A VDA szerint az EU jelenlegi szén-dioxid-kibocsátási szabályozása - amely alapján 2035-től csak akkumulátoros elektromos és üzemanyagcellás új járművek forgalomba helyezése lenne engedélyezett - önmagában mintegy 50 ezer németországi munkahelyet sodorhat veszélybe.

A szövetség álláspontja szerint a plug-in hibridek, a hatótávnövelő technológiák és a megújuló üzemanyaggal működő belsőégésű motorok nagyobb szerephez juttatásával jelentősen mérsékelhetők lennének a foglalkoztatási veszteségek.

Hildegard Müller a romló kilátások okai között a "súlyos és tartós telephelyi válságot" említette Németország és Európa vonatkozásában. Jelezte, a magas adók és járulékok, a drága energia, a magas bérköltségek és a túlzott bürokrácia egyaránt rontják az iparág versenyképességét.

A VDA szerint az elektromos és digitális mobilitáshoz kapcsolódó új munkahelyek egyre nagyobb része külföldön jön létre, miközben a németországi beruházási feltételek romlanak, és fokozódik a nemzetközi verseny.

(MTI)