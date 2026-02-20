Összeütközött két kisteherautó az M1-es autópályán Bicske térségében, a 36-os kilométernél lévő átterelésben, ezért mindkét irányban jelentős torlódásra kell készülni - közölte péntek délelőtt az Útinform.
Azt írták, hogy Hegyeshalom felé csak a külső sáv járható, viszont Budapest irányába az átterelt sáv nem. A torlódás mindkét irányban 4-5 kilométeres.
Aki Budapestre tart, az 54-es kilométernél ne menjen a szemközti oldalra, mert hosszú helyszínelés és elhúzódó mentés várható - hívták fel a figyelmet.
A katasztrófavédelem közlése szerint egy embert a törökbálinti hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
(MTI)