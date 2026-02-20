Friss hírek, LMBTQP+ :: 2026. február 20. 10:51 ::

Mostohaunokáját molesztálta egy zalai

A náluk nevelkedő 13 éves mostohaunokáját molesztálta egy 54 éves zalai férfi, aki ellen Lentiben emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.

Jánky Judit közlése szerint a férfi 2024 áprilisától nagyjából egy évig közösen nevelte feleségével annak 13 éves lányunokáját. A kislány az ezt követő időszakban is hétvégenként rendszeresen náluk tartózkodott, ilyenkor ott is aludt.

A férfi a mostohaunokáját "rajongásig megszerette", és vonzódni kezdett a kislányhoz. Rendszeresen bement hozzá a szobájába, és az ágyban fekvő lány intim testrészeit simogatta, egy alkalommal megpróbálta megcsókolni őt.

A kislány többször is rászólt a vádlottra, eltolta magától, és igyekezett tőle elfordulni, ezért a vádlott felhagyott a molesztálással.

A férfi súlyosan veszélyeztette a kislány érzelmi és erkölcsi fejlődését, ezért vele szemben a Lenti Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.