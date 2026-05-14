27,1%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, de az emírségek mintaállamának még így sem érünk a nyomába

A nők aránya 27,1 százalékra nőtt a parlamentben - mutatott rá az Országgyűlés elnöke csütörtöki Facebook-bejegyzésben.

Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, hogy az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre.

Hangsúlyozza, hogy ezzel még a 33,6 százalékos uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz.

Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek ötven százalékos női részvételt ír elő a saját parlamentjében.

