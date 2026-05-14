Bóna: társadalmi vitát követően módosítható csak a földtörvény

Társadalmi vita nélkül nem lehet, és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők - jelentette ki az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen.

Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet, és nem szabad hozzányúlni.

Hozzátette: ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. Amikor a jogszabályt módosították, az egyedi érdekek mentén, egyéni képviselői indítványként vagy salátatörvény részeként történt meg - hangsúlyozta a politikus.

Aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Kisebb beavatkozások már korábban megtörténhetnek, mert tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, amely nem feltétlenül gazdabarát volt - tudatta a miniszter.

(MTI)