Külföld :: 2026. május 14. 13:28 ::

Élete végéig börtönben marad az az amerikai nő, aki megölte a férjét, majd gyerekkönyvet adott ki a gyászfeldolgozásról

Életfogytiglani börtönre ítélték az Egyesült Államokban azt a nőt, aki, miután fentanillal megmérgezte a férjét, gyerekkönyvet adott ki a gyász feldolgozásáról.

A helyi idő szerint szerdán meghozott ítélet tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést ír elő, amely kizárja a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét.

A bíró az ítélet kihirdetésekor kijelentette: Kouri Richins "egyszerűen túlságosan veszélyes ahhoz, hogy valaha is újra szabadlábra kerüljön".

A Utah állambeli Park Cityben élő, 35 éves Richinst márciusban találta bűnösnek az esküdtszék egyebek mellett gyilkosság vádjában. A nő 2022 márciusában a fentanil halálos adagjának ötszörösét csempészte bele férje koktéljába. A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy a nőnek 4,5 millió dolláros (1,5 milliárd forintos) adóssága volt, és azt hitte, hogy ha férje meghal, több mint 4 millió dollár értékű vagyont örökölhet, ugyanis a férje tudta nélkül több életbiztosítást is kötött rá.

Az esküdtek Richinst egy korábbi gyilkossági kísérlet, illetve hamisítás és csalás vádpontjában is bűnösnek találták, mivel férje halála után jogtalanul igényelte a biztosítási kártérítést.

Az ügyben a vártnál rövidebb tárgyalást tartottak, mert a vádlott lemondott a vallomástétel jogáról, és a védelem részéről nem idéztek be tanúkat.

Az ítélet nem jogerős, Kouri Richins ügyvédei közölték: fellebbeznek.

A nőnek három fia született a házasságában, a gyerekei 9, 7 és 5 évesek voltak a gyilkosság időpontjában. Richinst 2023-ban vették őrizetbe, amikor épp a gyerekeknek szóló könyvét népszerűsítette, amely egy olyan kisfiúról szól, aki az apja halálát próbálja feldolgozni.

A gyerekek a bíróságon tett vallomásukban azt mondták, félnek az anyjuktól, és nem éreznék magukat biztonságban, ha szabadlábra kerülne.

(MTI)