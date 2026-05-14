Külföld :: 2026. május 14. 09:38 ::

Rubio: Kína egyszerre kezelendő kihívás és fontos kapcsolat

Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán az amerikai-kínai csúcstalálkozót megelőzően.

A külügyminiszter a Fox News hírtelevízión szerdán este sugárzott interjúban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok érdekei és Kína érdekei között vannak konfliktusok, és ezeket kezelni kell a béke és stabilitás fenntartása, a háborúk elkerülése érdekében.

Marco Rubio rámutatott, hogy a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek az amerikai és a kínai elnök közötti tárgyaláson, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

"Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság" – írta le a külügyminiszter az amerikai külpolitika alapelvét, hozzátéve, hogy ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott van szerepe a diplomáciának és vezetők közötti személyes kapcsolatoknak.

Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd a vámok és kereskedelem kérdései, a kritikus ásványkincsek ügye, az iráni konfliktus, Tajvan, a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye és az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopás.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kína számára az amerikai adminisztráció világossá tette, és a jelenlegi látogatáson is elhangzik majd, hogy az iráni rezsim számára nyújtott bármilyen támogatás "káros" lenne az amerikai-kínai kapcsolatokra nézve.

Donald Trump szerdán érkezett Pekingbe második elnökségének első kínai hivatalos látogatására, amelynek során először csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök pénteken utazik vissza Washingtonba.

(MTI)