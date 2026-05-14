A Pentagon leállította 4000 amerikai katona Európába vezénylését

Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint négyezer amerikai katona Európába vezénylését - jelentette szerdán a The Wall Street Journal és más amerikai médiumok Pentagon-forrásokra hivatkozva.

Az értesülések szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága (EUCOM) és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy kilenchónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni.

Az amerikai hadsereg márciusban még azt közölte, hogy a harci dandár a szokásos rotáció keretében váltana más, Európában állomásozó erőket. A The Wall Street Journal szerint a felszerelés és a személyi állomány egy része már úton volt, ezért a döntés több katonai tisztviselőt váratlanul ért.

A védelmi ügyekre szakosodott Task and Purpose portál szerint a katonák főként lengyelországi partnererőkkel működtek volna együtt az Operation Atlantic Resolve művelet keretében. Az Egyesült Államok a missziót 2014-ben, a Krím félsziget orosz annektálását követően indította NATO-szövetségesei támogatására.

A beszámolók emlékeztetnek arra, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter alig két hete mintegy ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Lengyelország ezt követően ismét jelezte: kész további amerikai csapatokat fogadni.

Karol Nawrocki lengyel elnök korábbi közlése szerint jelenleg csaknem tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, többségük rotációs rendszerben szolgál különböző európai amerikai támaszpontokon.

