2026. május 14. 10:05

Előzetesbe vágták Zelenszkij korábbi jobbkezét, de a "barátai" kihozzák

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrij Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét, azzal, hogy óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól - jelentette az Interfax Ukraina helyi hírügynökség.

A bíróság 140 millió hrivnya (mintegy 970 millió forint) óvadékot állapított meg.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján őrizetbe vették.

Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy neki nincs ennyi pénze, de a barátai segítenek majd neki az óvadék letétbe helyezésében.

(MTI)