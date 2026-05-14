Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrij Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét, azzal, hogy óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól - jelentette az Interfax Ukraina helyi hírügynökség.
A bíróság 140 millió hrivnya (mintegy 970 millió forint) óvadékot állapított meg.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján őrizetbe vették.
Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy neki nincs ennyi pénze, de a barátai segítenek majd neki az óvadék letétbe helyezésében.
