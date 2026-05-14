Koronavírus, Videók :: 2026. május 14. 11:10 ::

Visszavehetik a honvédségbe a Covid-oltást visszautasító katonákat

Ruszin-Szendi Romulusz miniszterjelölti meghallgatásán Novák Előd feltette a kérdést: hajlandó-e a kísérleti Covid-oltások visszautasítása miatt kirúgott honvédek rehabilitálására, ahogy arra több országban is van már példa? A Tisza politikusa azt ígérte, tárgyalásokat kezd erről a Mi Hazánkkal, bár egyelőre egyenruhás beosztást nem ígért, csak valamilyen más feladatkört az egykori katonáknak a honvédségnél. Pedig mivel parancsba nem merték adni a vakcinák beadását, nem beszélhet parancsmegtagadásról sem a miniszterjelölt.

Ruszin-Szendi Romulusz ennél konkrétabb ígéretet tett a Mária Terézia-laktanya ügyében, hogy az idegen uralkodó helyett visszakapja a szabadságharcos honvéd Petőfi nevét, amiért tüntetést is szervezett Novák Előd néhány éve. Azt is elfogadta, hogy visszavonják a Fidesz-kormány rendeletét, miszerint büntetett előéletűek és külföldi állampolgárok is honvédek lehettek.

Az új honvédelmi miniszter szerint ugyanakkor rendben van a vezérkari főnökként kapott egymilliárdos szolgálati villája, szerinte nincs elszámolnivalója.