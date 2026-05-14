2026. május 14. 11:27

Pápának képzeli magát, és népirtással fenyeget - harminc pszichiáter követeli Trump távozását

Harminc amerikai pszichiáter és mentálhigiénés szakorvos úgy döntött, hivatalosan is papírra veti azt, amit sokan már régóta gondolnak: Donald Trump amerikai elnök mentálisan alkalmatlan a hivatala betöltésére. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy egy nukleáris arzenál feletti kizárólagos rendelkezési jog talán mégsem a legjobb ötlet egy olyan személy kezében, akinél „súlyosan károsodott ítélőképességet és impulzuskontrollt” diagnosztizálnak.

Az aláírók szerint Trump viselkedése az elmúlt egy évben „komoly orvosi aggályokra utaló, objektíven megfigyelhető jeleket” mutat. Ezek között sorolják fel a „kognitív funkciók jelentős romlását”, a „kritikus nyilvános eseményeken tapasztalt látszólagos szunyókálásokat”, valamint a „grandiózus és téveszmés meggyőződéseket, köztük a csalhatatlanságra vonatkozó kijelentéseket és a pápai szerepkörben való megjelenítését, amely isteni küldetésre utal”.

Az aggodalmak egyébként nem újkeletűek: már Trump első elnöksége idején, 2017-ben is alakult egy „Duty to Warn” (kötelességünk figyelmeztetni) nevű pszichiátermozgalom, amelynek célja szintén az volt, hogy a 25. alkotmánykiegészítés alapján eltávolítsák az elnököt azzal az indokkal, hogy gyógyíthatatlan nárcizmusban szenved.

Az orvosok Trump azonnali eltávolítását követelik, hivatkozva az alkotmány 25. kiegészítésére, amely lehetővé teszi, hogy az alelnök és a kabinet többsége megállapítsa: az elnök képtelen ellátni feladatait. Hogy ez az elméletben létező mechanizmus a gyakorlatban is működőképes-e, az természetesen már egy egészen más kérdés. Szakértők emlékeztetnek arra, hogy egyetlen elnököt sem távolítottak még el ezen az alapon, hiszen ehhez a kabinet támogatása kellene, amely jelenleg Trump mellett áll.

Henry David Abraham, a Tufts Egyetem Orvosi Karának pszichiátria emeritus professzora szerint a csoportot az motiválta, hogy „egy olyan személyben halmozódnak a pszichiátriai tünetek, akinek kizárólagos joga van nukleáris fegyvert indítani, és aki most háborús helyzetben egy ellenféllel szemben népirtással fenyegetőzött”. A professzor az amerikai elnök 2026. április 7-ei nyilatkozatára célzott, amikor kijelentette: „Ma este egy egész civilizáció eltűnik, és soha többé nem tér vissza”.

Hasonló aggályokat fogalmazott meg korábban John Brennan, a CIA volt igazgatója is, aki szerint az iráni civilizáció elpusztításával való fenyegetőzés alkalmatlanná teszi Trumpot a főparancsnoki tisztségre, „különös tekintettel arra, hogy az amerikai nukleáris arzenál felett is rendelkezik”.

Bandy Lee, a Világ Mentálhigiénés Koalíció elnöke, szintén aláírta a nyilatkozatot. Kifejtette: „A szakembereknek társadalmi és etikai kötelességük megvédeni a köz egészségét és jóllétét”. Lee neve nem ismeretlen a történetben. A pszichiáter korábban elvesztette állását a Yale Egyetemen, miután nyilvánosan mentálisan betegnek nevezte Trumpot és követőit. Egy szövetségi bíró végül elutasította jogtalan elbocsátás miatti keresetét.

Az aláírók hangsúlyozzák, hogy nyilatkozatuk nem politikai, hanem orvosi állásfoglalás, amelyet „konzervatív és liberális nézeteket valló, republikánus és demokrata párthoz tartozó, különböző hátterű, rasszú, etnikumú és vallású” szakemberek tesznek közzé.

A téma diplomáciai szinten is felszínre bukkant, a Politico januárban arról számolt be, hogy Fico szlovák miniszterelnök más európai vezetőknek privátban aggodalmát fejezte ki Trump mentális állapotával kapcsolatban. A Fehér Ház és Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban cáfolta a hírt.

(Index)