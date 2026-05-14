A Tajvan-kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye - jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.
Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökön Pekingben megkezdett csúcstalálkozón tett kijelentését idézte.
Kuo felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi a Tajvan-kérdés helytelen kezelését a két ország közötti összeütközés, sőt konfliktus kockázataként írta le, amely rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat.
Hszi kijelentését idézve hozzátette: a "tajvani függetlenség" összeegyeztethetetlen a Tajvani-szoros békéjével. A Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának fenntartása Kína és az Egyesült Államok legnagyobb közös nevezője, ezért Washingtonnak rendkívüli körültekintéssel kell kezelnie a Tajvan-kérdést.
Peking a csúcstalálkozó előtt is bírálta Washingtont a Tajvannak szánt fegyvereladások miatt, amelyeket Kína következetesen a belügyeibe való beavatkozásnak tekint.
Kína továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem tart fenn hivatalos kapcsolatot a jelenlegi tajvani vezetéssel.
Egy tajvani kormányzati szóvivő a kínai-amerikai csúcstalálkozóról azt mondta: eddig semmi meglepő üzenete nincs a kínai és az amerikai elnök tárgyalásának. Tajpej szoros kapcsolatban van Washingtonnal a csúcstalálkozót illetően.
A tajvani külügyminisztérium reagálásában hangsúlyozta: egyedül Kína jelent kockázatot a Tajvani-szoros és az indiai- és a csendes-óceáni térség békéjére és biztonságára.
Michelle Lee tajvani kormányszóvivő újságírók előtt arról beszélt, hogy Kína katonai fenyegetése bizonytalanságot teremt a térségben.
"A régió békéjének és stabilitásának biztosítása terén a legfontosabb tényező a nemzeti védelem folyamatos erősítése és a hatékony kollektív elrettentés" - tette hozzá.
(MTI)