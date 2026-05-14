Külföld :: 2026. május 14. 12:45 ::

Kínai külügyi szóvivő: a Tajvan-kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye

A Tajvan-kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye - jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökön Pekingben megkezdett csúcstalálkozón tett kijelentését idézte.

Kuo felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi a Tajvan-kérdés helytelen kezelését a két ország közötti összeütközés, sőt konfliktus kockázataként írta le, amely rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat.

Hszi kijelentését idézve hozzátette: a "tajvani függetlenség" összeegyeztethetetlen a Tajvani-szoros békéjével. A Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának fenntartása Kína és az Egyesült Államok legnagyobb közös nevezője, ezért Washingtonnak rendkívüli körültekintéssel kell kezelnie a Tajvan-kérdést.

Peking a csúcstalálkozó előtt is bírálta Washingtont a Tajvannak szánt fegyvereladások miatt, amelyeket Kína következetesen a belügyeibe való beavatkozásnak tekint.

Kína továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem tart fenn hivatalos kapcsolatot a jelenlegi tajvani vezetéssel.

Egy tajvani kormányzati szóvivő a kínai-amerikai csúcstalálkozóról azt mondta: eddig semmi meglepő üzenete nincs a kínai és az amerikai elnök tárgyalásának. Tajpej szoros kapcsolatban van Washingtonnal a csúcstalálkozót illetően.

A tajvani külügyminisztérium reagálásában hangsúlyozta: egyedül Kína jelent kockázatot a Tajvani-szoros és az indiai- és a csendes-óceáni térség békéjére és biztonságára.

Michelle Lee tajvani kormányszóvivő újságírók előtt arról beszélt, hogy Kína katonai fenyegetése bizonytalanságot teremt a térségben.

"A régió békéjének és stabilitásának biztosítása terén a legfontosabb tényező a nemzeti védelem folyamatos erősítése és a hatékony kollektív elrettentés" - tette hozzá.

(MTI)