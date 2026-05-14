2026. május 14. 10:54

Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit

- közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el.

A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását.

A férfi ellen érvényben volt másik két, a Fővárosi Törvényszék által garázdaság és ittas járművezetés miatt kiadott elfogatóparancs is.

A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a X. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették - áll a közleményben.

(MTI)