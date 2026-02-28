Friss hírek :: 2026. február 28. 17:48 ::

Szemétszedés közben került elő egy második világháborús gránát Dunakeszinél

Második világháborús páncéltörő gránát került elő szombaton a dunakeszi és fóti önkormányzatok által megrendezett közösségi szemétszedés közben; a katonai tűzszerészek a helyszín közelében megsemmisítették a robbanótestet - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede a Facebook-oldalán.

Azt írták: a dunakeszi és fóti önkormányzatok által megrendezett közösségi szemétszedés közben került elő egy szeméttelepre vezető úton, az árokban a második világháborús, német gyártmányú, 8,8 centiméter átmérőjű páncéltörő gránát kilőtt állapotban, veszélyes típusú gyújtószerkezettel.

A robbanótestet a helyszín közelében, egy arra alkalmas területen semmisítették meg a katonák - tették hozzá.

(MTI)