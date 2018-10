Anyaország :: 2018. október 16. 17:50 ::

"Szakmai és erkölcsi alkalmatlanság": a Jobbik-elnökség lemondását és elszámoltatását szorgalmazza Gyöngyösi "jobbkeze" is

Több még megmaradt Jobbik-vezető Facebook-oldalán jelent meg az alábbi levél, melyet tegnap 23:59 perckor küldött szét Sípos László, a Jobbik Külügyi Kabinetjének alelnöke "23:59 - Újratervezés vagy game over" címmel a sipos.laszlo@jobbik.hu címről.

Alább olvasható portálunkon is:

Az elnökség, képviselők, választókerületi elnökök, regionális, megyei és helyi vezetők részére:

Adjon az Isten!

Látva az önmegsemmisítés útjára lépett közösségünket, a választóktól és a nemzeti érdektől való eltávolodást, kénytelen vagyok felhagyni az eddigi közvetlen, szakmai alapú meggyőzési próbálkozásokkal, s mivel további várakozással és hallgatással sem kívánok asszisztálni a jelenlegi folyamathoz, névvel vállalva elküldöm Nektek felhívásomat a levél második részében. A helyzet kialakulásában és romlásában a felelősség nem kizárólag az elnökséget terheli, ezért felkérem a képviselőket, az országos és helyi tisztségviselőket és a tagokat, hogy kilépés, passzivitás vagy utólagos asztalborítás helyett most lépjenek a tettek mezejére.

Az elodázhatatlan „újratervezéshez” természetesen számíthattok a munkámra, és remélem, hogy a felelősen gondolkodók száma gyorsan eléri a kritikus tömeget a cselekvéshez.

Véleményemet mindig nyíltan vállaltam, de bízom abban, hogy a közösségünket érintő sorskérdéseket saját magunk meg tudjuk oldani, ezért a válaszokat, javaslatokat e-mailben, telefonon vagy személyesen kérem – nem pedig a médiában üzengetve. Alternatív e-mail címem is megadom, arra az esetre, ha „valami történne” az én e-mail fiókommal is...

Újratervezés vagy game over

Az egyik legnagyobb kihívás bármely közösség tagja számára a lojalitás és az erkölcs között keletkező ellentmondások feloldása. A lojalitás ugyanis elsősorban a közösség érdekeit szem előtt tartva megköveteli a belső konfliktusok „házon belüli” megoldását, a hibák közös erőfeszítéssel történő kijavítását és a mundér becsületének védelmét, ugyanakkor mindez nem lépheti át a közösség elvi és erkölcsi szabályrendszerének „vörös vonalait”.

Ha ez mégis megtörténhet - pláne rendszeresen és következmények nélkül -, akkor annak a közösségnek elveszett a jövője!

A király pedig nyilvánvalóan már hosszú ideje meztelen - a Jobbik Magyarországért Mozgalom súlyos világnézeti, erkölcsi és szervezeti válságba került, amit az elmúlt évek hibás politikai, stratégiai és személyzeti döntései tovább mélyítettek. Sajnos a választási vereséget és a kétes tisztaságú tisztújítást követő 4-5 hónapban az új elnökség és a frakció képtelen volt rendezni az egyre romló helyzetet, s mára cáfolhatatlan ténnyé vált a pártszakadás, a tagság, a szakemberek, a közép- és felsővezetők tömeges elvándorlása, elűzése. A szervezeti bomlást csak tetézi a látványos politikai cselekvőképtelenség és a vállalhatatlan balliberális fordulat, amelyek következtében egyre inkább kézzel fogható közelségbe kerül a magyar politikában már megtapasztalt „párttagságot vesztett megélhetési elnökség, frakció” rémképe.

Ebben a környezetben sajnos szinte törvényszerű a szakmai munka folyamatos leépülése, az erőforrások pazarlása és a lehetőségek elszalasztása, mely ellen már hosszú ideje küzdök a külpolitika, a nemzetközi és határontúli kapcsolatok, valamint az Európai parlamenti munka területein. Következetes célok és stratégia híján, illetve a személyzeti káosz és a dilettantizmus következtében a szakpolitika még megmaradt szervezeti rendszerei is legitimitás nélküli „külsősök” és a törtető alsó-középszer játszóterévé válnak. A kilátástalan bozótharcok pedig most már nem csak az érdemi munkát lehetetlenítik el, hanem a kármentésre irányuló erőfeszítéseket is.

Ami pedig ennél is szomorúbb, hogy az utóbbi napok-hetek vállalhatatlan történései mind világosabban megmutatják, hogy a szándékos valótlanságoktól sem mentes központi kommunikáció ellenére a párt vezetése, illetve a frakció képtelen érdemben kezelni a napról-napra kritikusabbá váló helyzetet. A jogos, építő kritikát megfogalmazók – köztük a párt legnépszerűbb politikusai – kizárási-kilépési hulláma szintén a vezetői képességek súlyos hiányosságait jelzik.

Ezért a fentiekre való tekintettel, mint a jobbikos közösség felelősségteljes tagja, a párt Külügyi Kabinetének alelnöke, EP-képviselőjelöltje és EP-delegációjának munkatársa kötelességemnek tekintem az alábbi felhívást tenni:

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tagsága, szavazói, valamint a nemzet számára tett vállalások be nem tartása, illetve a párt megújítására (vagy akár csak működtetésére) való szakmai és erkölcsi alkalmatlanság miatt ezennel felkérem a párt maradék elnökségének tagjait, hogy haladéktalanul nyújtsák be lemondásukat.

Továbbá - talán utolsó lehetőségként - kérem a Jobbik jelenlegi, kizárt, kilépésre kényszerült és korábbi tagjait, szervezeti egységeit, hogy állítsanak fel egy a rendkívüli helyzet kezelésére szolgáló ideiglenes intéző- és vizsgálóbizottságot. E testület elsődleges feladatai az azonnali tagrevízió, illetve a párt, az alapítvány és a frakció működésének jogi, pénzügyi és szakmai felülvizsgálata, valamint a jelenlegi elnökség, tisztségviselők elszámoltatása, továbbá a lehetséges legkorábbi időpontra történő tag- és tisztújító rendkívüli kongresszus összehívása - az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és a vonatkozó törvények keretei közt, a Jobbik alapító nyilatkozatának szellemiségében.

Meggyőződésem, hogy a fenti „újratervezésnek” nem maradt valós alternatívája, a pontos idő: 23 óra 59 perc.

Szebb jövőt!

Sípos László

Külügy Kabinet alelnöke

EP-képviselőjelölt