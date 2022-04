Mi is a baj, a számaival? Azon kívül, hogy az új moslékkonstrukció miatt minden baloldali rájuk kényszerült szavazni, ezért nehezen értelmezhető a DK-val való paktumozásnak köszönhetően indított sok Jobbik-jelöltön túl a "diadal", van még pár további bökkenő.

Az egyik, hogy listán 2014-ben és 2018-ban is egymillió fölötti szavazatot szerzett a Jobbik, az pedig nemcsak a most összematekozott 489 ezernek több mint a duplája, de az összes moslékra jutó szavazatnak is több mint a fele, és a 2014-es, illetve 2018-as szinten is jóval nagyobb részt jelentett a tortából, az egykor 20 százalékos párt már a 35 százalékos összefogásos adagnak is csak ötödét tudta hozni. Arról már nem is beszélve, hogy a saját grafikonja alapján az ellenzék KDNP-jeként működő, egyedül magát eddig megmérettetni okkal nem merő Párbeszédnek is már harmadannyi szavazója van, és a tetszhalott MSZP is lassan a nyakukra hág. Arra is emlékezhetünk még többen, hogy 2018-ban az átszavazások miatt az egyéni jelölteknél 1,3 millió Jobbik-szavazóval kábítottak, vagyis egyéni szinten már-már harmadolták az eredményt. Mégis igaza lehet Parízer Petinek, hozzá képest még ez is SIKER!