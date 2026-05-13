2026. május 13. 19:25

Magyar Péter: Magyarország üzemanyag- és nyersolajellátása zavartalan

Magyarország üzemanyag- és nyersolajellátása zavartalan - mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Magyar Péter közölte: a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj-ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendők.

A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút-üzemeltető számára.

A kormányfő rögzítette: az új kabinet is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére.

Megjegyezte: a szomszédos országok átlagárához képest a magyar védett üzemanyagár valamivel alacsonyabban áll, és terveik szerint alacsonyabban is fog állni.

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét - közölte Magyar Péter.

Azt mondta: ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó statútumrendeletet, az "valamikor éjfél előtt meg kell jelenjen a Magyar Közlönyben".

Tájékoztatása szerint csütörtökön délután három órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere.

Magyar Péter jelezte: a jövő héten nem ülésezik az Országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást.

(MTI)