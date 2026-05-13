Anyaország :: 2026. május 13. 18:10 ::

Levágták Sulyok Tamást a miniszteri kinevezésen készült képről - és pont Németh Balázs kiált cenzúrát

Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója az új kormány minisztereinek beiktatásáról megjelent fotók kiadása miatt. Mint írják, a Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e ezek a szabályok.



Fotó: Sulyok Tamás Fb-oldala - csak ott jelenhetett meg közös fotó

Kedden kora délután Magyar Péter kormányának miniszterei a Sándor-palotában vették át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a kinevezési okmányaikat. Magyar Péter már előző nap megüzente az államfőnek, akit előzőleg többször is lemondásra szólított fel, hogy nem akarnak közös képet vele. A keddi ünnepélyes ceremónián Sulyok Tamás még odaállt Magyar és a kinevezési okmányt elsőként átvevő Bóna Szabolcs agrárminiszter mellé fotózkodni.



Forrás: Magyar Péter / YouTube



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az ezután következő miniszterek azonban a kézfogás és az okmány átvétele után odébb húzódtak, és csak Magyar Péterrel készültek a közös képek, írja a Telex.



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az eseményről aztán az MTI-ben megjelent egyik hivatalos fotón sem látszik a köztársasági elnök, azon sem, amin Bóna Szabolcs és Magyar Péter mellé még odaállt. Feltűnő ugyanakkor, hogy Magyar Péter Bóna Szabolccsal közös fényképét más képarányban készítették, mint a többi fotót. Valószínűleg azért folyamodtak ehhez a megoldáshoz, mert Sulyok Tamás eredetileg szerepelt a képen, csak olyan képkivágást alkalmaztak, amin már csak Magyar és Bóna látszik.

Az államfő hivatala egyébként végül csak megoldotta, hogy Sulyok Tamásról is legyenek képek a miniszterekkel:

Pont Németh Balázs aggódik a közmédia függetlenségéért

A most a Fidesz-frakcióban ülő Németh Balázs, egykori híradós élesen bírálta az MTI-t, amiért szerinte politikai utasításra nem hoztak nyilvánosságra olyan, Magyar Pétert és Bóna Szabolcsot ábrázoló képet, melyen Sulyok Tamás is látható.

Németh Balázs, a Fidesz újdonsült országgyűlési képviselője nemrég két közösségimédia-bejegyzésben is aggodalmát fejezte ki a közmédia függetlenségével kapcsolatban.



Németh Balázs itt épp az idei választási kampányban hazudik

Az MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról – írta kedden a politikus, aki ebben a parlamenti ciklusban a Fidesz-frakció egyik szóvivője is az Országgyűlésben.

Szerdán még ennél is továbbment, és az ügy kapcsán már az „1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányaként” hivatkozott Sulyok levágására.

Bár a Sándor-palotában elkészített képen eredetileg mindhárom politikus, így Sulyok Tamás is szerepelt, a Magyar Távirati Iroda (MTI) fotószerkesztőségében levágták az államfő alakját, miután Magyar Péter kijelentette, hogy nem akar egy képen szerepelni a hivatalban lévő köztársasági elnökkel. Még egyszer: a valós eseményeket dokumentáló fotó elkészült, de utólag meghamisították – hangsúlyozta Németh Balázs, majd hozzáteszi: olyan információ jutott el hozzá, miszerint az MTI fotósa több olyan képet is készített kedden a Sándor-palotában, amelyen szerepel Sulyok Tamás, ám később egy ilyen fotót sem hoztak nyilvánosságra.

Németh Balázs 2012 és 2022 között dolgozott a közmédiánál mint híradós műsorvezető és főszerkesztő-helyettes, aki végül szakmai okokból távozott közös megegyezéssel az MTVA-tól.

A közmédiában akkor és a mostani kampány alatt is tilos volt a nem fideszes média orgánumait szemlézni.

Gulyás: 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk

„A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről” – írta Gulyás, aki felidézte, hogy a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök, Antall József, az ötvenes évek első felében az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet, 1956-ban a forradalmi bizottság élére is megválasztották, majd, a forradalom leverése után, eltávolították őt az iskolából. „A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen” – írta Gulyás, akit a Sándor-palotában történtek erre az esetre emlékeztetnek, úgy véli, „az új hatalomnak, úgy tűnik, tetszik ez a gyakorlat”.

– A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet. (!!!) Ez lenne a rendszerváltás? Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk – fakadt ki az egykori miniszter, hozzátéve, hogy a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott, írja a 24.