2026. május 13. 21:16

Izraeli kormányfői hivatal: Netanjahunak titkos találkozója volt az emírségek elnökével

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök titkos találkozót tartott Mohamed bin Zájid Ál Nahajannal, az Egyesült Arab Emírségek elnökével az iráni háború során - közölte szerdán az izraeli kormányfő hivatala.

A tájékoztatás szerint a találkozó "történelmi áttörést" hozott a két ország viszonyában.

A szerdán kiadott közlemény az első hivatalos megerősítése a két vezető találkozójának.

Egy az ügyre rálátó forrás szerint Netanjahu és Mohamed bin Zájid al-Ajnban, az ománi határon található városban találkozott március 26-án, megbeszéléseik pedig több órán át tartottak. Mint mondta, David Barnea, Izrael külföldi hírszerző szervezete, a Moszad igazgatója legalább kétszer látogatott el az emírségekbe, hogy egyeztessék a két ország katonai akcióit. A Moszad vezetőjének emírségekbeli látogatásáról először a The Wall Street Journal számolt be.

Az Egyesült Arab Emírségek azon kevés arab ország egyike, amely diplomáciai kapcsolatokat ápol Izraellel. Abu-Dzabi 2020-ban emelte hivatalos szintre diplomáciai kapcsolatait a zsidó állammal az Ábrahám Egyezmények keretében.

Izrael a háború alatt Vaskupola légelhárító rendszeréhez való ütegeket és azokhoz való személyzetet is küldött az Egyesült Arab Emírségekbe - közölte kedden Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete.

Irán az izraeli-amerikai támadásra adott válaszcsapásai nagyobb mértékben érték az Egyesült Arab Emírségeket, mint a többi környező országot. A csapások polgári infrastruktúrát és energetikai létesítményeket értek.

A Perzsa-öböl menti arab országoktól eltérően az Egyesült Arab Emírségek saját olajvezetékkel is rendelkezik, ami lehetővé tesz számára egy bizonyos mértékű exportot a blokád alatt álló Hormuzi-szoros megkerülésével. A háború ugyanakkor súlyosan árt a biztonságos gazdasági központ szerepének.

(MTI)