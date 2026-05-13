Az új kormányfő felszólította a volt minisztereket, hogy ne vegyék fel a nekik járó juttatást

Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást.

A miniszterelnök a kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón, szerdán Ópusztaszeren közölte: a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár.

"Felszólítom azokat a minisztereket, Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt" - jelentette ki.

Azt mondta: szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek esetében és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében - magyarázta.

Amilyen állapotba vitték az országot, "az a legkevesebb, hogy pofátlan módon nem akarnak még fölvenni több tízmillió forint végkielégítést" - fogalmazott Magyar Péter.

Várhatóan a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal tárcájának épületébe



Jelen állás szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe - közölte Magyar.

A kormányfő arról adott tájékoztatást, hogy a Karmelita kolostor esetében keresik a legoptimálisabb megoldást.

Jelen állás szerint abba a minisztériumba, ahonnan "az állami gyűlöletet, rengeteg ember tönkretételét irányították" - azaz Rogán Antal tárcájának helyére -, a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik be - emelte ki.

További kérdésre arról, hogy ha a felszólított közjogi méltóságok nem mondanak le, milyen lépéseket terveznek, közölte: erről is tárgyalnak, de megvárják a május végi határidőt.

Bízik benne, hogy "a jogállamiság és a demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének megmaradt darabjait megőrizendő", a köztársasági elnök úgy dönt, magától távozik.

Ha nem, alaptörvény-módosítással eltávolíthatók, és el is lesznek távolítva az érintett vezetők - közölte.

A kormányzati kommunikációs költések azonnali befagyasztásáról is tárgyal a kormány

A teljes kormányzati kommunikációs költések azonnali befagyasztását, leállítását is tárgyalja a kormány - közölte a miniszterelnök.

Magyar Péter ezt a költségvetési tétel mellett azzal indokolta, hogy "sokszor elmondtuk, és a magyarok erre adtak felhatalmazást, nincs szükségünk propagandára".

(MTI nyomán)