2026. május 13. 18:51

Rekordszintre emelkedett az orosz LNG-import az EU-ban az idei első negyedévben

Rekordszintre emelkedett az Európai Unió orosz cseppfolyósított földgáz (LNG-) importja az idei első negyedévben az amerikai IEEFA energiapiaci kutatóintézet szerdán közzétett tanulmánya szerint. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt.

A jelentés alapján az EU orosz LNG-behozatala éves összevetésben 16 százalékkal 6,9 milliárd köbméterre nőtt január és március között, ami a legmagasabb szint 2022 óta. Az IEEFA szerint áprilisban is hasonló tendencia érvényesült: az import 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az IEEFA kiemelte, hogy Franciaország importálta a legtöbb orosz LNG-t Európában 2026 első negyedévében, januárban pedig új csúcsot ért el az ország behozatala.

Az Európai Unió az ukrajnai háború kezdete óta igyekszik csökkenteni függőségét az orosz vezetékes gáztól, és diverzifikálni LNG-beszerzéseit. Az LNG-t hajóval szállítják, az európai kikötőkben visszagázosítják, és betáplálják a csővezeték-hálózatokba.

Az Európai Bizottság adatai szerint 2025-ben az LNG az EU teljes földgázimportjának 45 százalékát tette ki, míg a fennmaradó részt vezetékes szállítás biztosította. Oroszország ugyanakkor továbbra is az EU második legnagyobb LNG-beszállítója, jóllehet Brüsszel 2027-ig fokozatosan megszüntetné az orosz gázimportot.

A tanulmány szerint ezzel párhuzamosan Európa jelentősen növelte az amerikai LNG-importot is, különösen az ukrajnai háború és az iráni konfliktus nyomán. Az IEEFA úgy véli, az Egyesült Államok 2026-ra Európa legfontosabb gázszállítójává válhat, és 2028-ra az EU LNG-importjának akár 80 százaléka is amerikai eredetű lehet.

Az Európai Bizottság adatai alapján az összes - vezetékes és LNG - gázimportot tekintve Norvégia maradt az EU legnagyobb beszállítója 31 százalékos részesedéssel az első negyedévben, az Egyesült Államok 28 százalékkal a második, míg Oroszország 14 százalékkal a harmadik helyen állt.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, az IEEFA energetikai szakértője szerint az európai stratégia, amely a vezetékes gázról az LNG-re átállással kívánta növelni az ellátásbiztonságot és a diverzifikációt, nem érte el célját. Úgy fogalmazott: a közel-keleti háború okozta ellátási zavarok és az amerikai LNG-től való túlzott függőség azt mutatják, hogy az LNG az európai energiabiztonsági stratégia "Achilles-sarkává" vált.

Georg Mayer, az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti képviselője bírálta az orosz gáz kiszorítását célzó uniós terveket, abszurdnak nevezve azt a lehetőséget, hogy az orosz gáz harmadik országokon vagy amerikai kereskedőkön keresztül, magasabb áron juthat vissza Európába.

(MTI)