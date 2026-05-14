Gyengült reggelre a forint

Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 358,43 forinton jegyezték az előző délután hat órai 357,72 forint után, a dollár jegyzése 305,95 forintra ment fel 305,36 forintról, a svájci franké pedig 391,42 forintra emelkedett 390,40-ről.

A forint a hétfői kezdés óta 1,2 százalékkal gyengült az euróval, 1,8 százalékkal a dollárral és 1,3 százalékkal a svájci frankkal szemben. A májusi kezdéshez képest a forint bő másfél százalékkal áll erősebben mindhárom devizával szemben.

(MTI)