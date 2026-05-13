Magyar a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről - mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni.

Az előző kormány "a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot", ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, így "áthidaló megoldásokat kell találnunk" - magyarázta.

Hangsúlyozta: Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket - jelentette ki.

(MTI)