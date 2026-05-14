MSZP-s kampányguru ad nemzetbiztonsági tanácsokat Magyar Péternek

A magát „Magyar Péter legbaloldalibb szavazójának” nevező Tóth Péter lett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója – jelentette be szerdán, Ópusztaszeren, kormánya első ülésének szünetében, sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Tóth korábban egyébként azt mondta a Partizánnak adott interjúban, hogy a feladatát elvégezte, de nem akar szerepet vállalni a Tisza-kormányban.

Magyar emlékeztetett, hogy Tóth Péter volt az a kampányfőnöke, aki „világraszóló győzelemre vezette a Tisza közösségét”. A tiszás politikus az MTI szerint azt mondta: a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját, a területen dolgozó szervezetek hatékony együttműködését segíti elő.



Ami az MTI híréből kimaradt

Az új nemzetbiztonsági főtanácsadó nem ismeretlen a hazai belpolitikai életben. Korábban ugyanis több baloldali kampányt is sikeresen vezényelt le. Édesapja, Tóth József 1994 óta Budapest XIII. kerületének polgármestere – mégpedig az azóta kimúlni látszó Magyar Szocialista Párt színeiben. Tóth sikereiben óriási szerepe van fiának, aki több újraválasztásakor is kampányfőnöke volt a baloldali politikusnak - írja Lipták Tamás a Magyar Jelenen.

A szocialista Tóth József mellett ugyancsak Tóth Péter vezette sikerre Kész Zoltán kampányát is 2015-ben Veszprémben, aki ugyan függetlenként indult, azonban az MSZP, a DK és az Együtt támogatását élvezte.

„Én vagyok Magyar Péter egyik legbaloldalibb szavazója” – vallotta magáról Tóth Péter a Válasz Online 2025. év elején készült interjújában. „Magyar Péter kampánymenedzsernek kért fel engem, amit alapos gondolkozás után elfogadtam. A feladat viszonylag egyszerűen leírható: segítenem kell abban, hogy a Tisza megnyerje a választást” – mondta a lapnak a 2025. január 22-én megjelent beszélgetésben. Elmondása szerint hosszú hónapok egyeztetése előzte meg a döntést, hogy elfogadja Magyar felkérését, hiszen akkor már hat éve nem vett részt a politikai életben.

„Mindig a Fidesszel szemben álló politikusoknak csináltam kampányokat, mintegy húsz éven át” – árulta el magáról. „Már tavaly (2024-ben – a szerk.) március 15-én látszott, és utána gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen szereplőre vártam az elmúlt években: valakire, aki all in-ben van. Akit olyan düh vezérel, hogy mindent feltesz arra, hogy ennek a rendszernek véget vessen. Ez nagyon fontos feltétel, hogy valaki nem a rendszer részeként akar megjelenni, hanem meg akarja haladni azt” – árulta el motivációjával kapcsolatban.

Tóth már ekkor beszélt kampánymenedzseri alapelvéről, melynek lényege az, hogy el kell menni az emberekhez. Mint mondta, „el kell jutni a több mint tízezer szavazókör mindegyikébe, mind a 3200 településre, hogy meghallgassuk az ott élők problémáit. Utána pedig rendszerezetten ki kell találni, hogyan lehet javítani a sorsukon”. Magyar Péter lényegében ezt teljesítette azzal, hogy folyamatosan járta az országot az elmúlt egy-másfél évben.

Visszatartott pendrive-ok

A Tisza számára kétharmadot hozó választások után Tóth a Partizánnak nyilatkozott . Akkor azt mondta, „én egy feladatra szerződtem, a képességeim korlátját elértem azzal, amit most megcsináltunk, hogy ezt a feladatot véghez tudtam vinni”. Ezután úgy fogalmazott, várhatóan nem vállal szerepet a megalakuló Tisza-kormányban.

„Hozzánk nagyon sok olyan pendrive, olyan felvétel, olyan képernyőkép, bármi egyéb került, amivel más egészen biztos, hogy élt volna, de azt gondolom, hogy [...] fontos a politikában az, hogy egy új morált vezessünk be. Én tartottam vissza, és én végig magamnál tartottam azokat a pendrive-okat, amelyekkel mondjuk, mások családját tettük volna tönkre” – idézte fel a Partizánban Tóth, aki most nemzetbiztonsági főtanácsadóként a titkosszolgálatok munkáját koordinálja majd.

Mit is csinál a nemzetbiztonsági főtanácsadó?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oldalán található meghatározás szerint hazai nemzetbiztonsági igazgatásban a politikai koordinációban a korábbinál súlypontibb helyet foglal el a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. A ludovika.hu szerint a nemzetbiztonsági igazgatásban 2022 előtt jelentek meg a kooperatív modell irányába mutató lépések.

A megerősített hatáskörű nemzetbiztonsági főtanácsadó a nemzetbiztonsági igazgatásban bevezetett fúziós információkezelés „politikai adoptációja”.

Létrehozásának eredményeképpen mérséklődik az osztott politikai irányítás, ami a nemzetbiztonsági tájékoztatás hatékonyságnövekedését eredményezheti. Fennmaradnak ugyanakkor olyan párhuzamosságok, amelyek miatt az irányítási rendszer nem tekinthető teljesen konvergensnek – írták a tisztséggel összefüggésben.