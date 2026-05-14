Hszi Csin-ping: 2026 történelmi év lehet a kínai-amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 "történelmi jelentőségű mérföldkő" lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

A kínai és az amerikai elnök csütörtökön Pekingben kezdett kétnapos csúcstalálkozót, amelynek középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések, valamint Tajvan és Irán ügye áll.

Hszi Csin-ping a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott: Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Hozzátette: a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös.

"Amikor együttműködünk, mindkét fél profitál belőle, amikor pedig szembekerülünk egymással, mindkét fél veszít" – idézte az állami média a kínai elnököt.

A kínai államfő Tajvan kérdését a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy "amennyiben ezt a kérdést nem megfelelően kezelik, a két ország akár konfliktusba is kerülhet, ami nagyon veszélyes helyzetbe sodorná a kapcsolatokat" – jelentette ki.

Hszi elmondta továbbá, hogy a két ország gazdasági és kereskedelmi egyeztetései szerdán Dél-Koreában "átfogóan kiegyensúlyozott és pozitív eredményt" hoztak. A kínai elnök szerint Kínának és az Egyesült Államoknak "közösen kell választ adnia korunk meghatározó kérdéseire, és el kell kerülnie az úgynevezett "Thuküdidész-csapdát" - hangsúlyozta.

"Ezek a történelem, a világ és a népek számára is meghatározó kérdések" – szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások elején "nagyszerű vezetőnek" nevezte Hszit, és úgy fogalmazott: kapcsolatuk révén a kínai–amerikai viszony "jobb lesz, mint valaha". Trump szerint "vannak, akik úgy vélik, hogy a mostani találkozó minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója lehet" – hangsúlyozta.

A tárgyalásokon részt vesz több amerikai vállalatvezető is, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint az Apple vezetője, Tim Cook. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump és Hszi a csütörtöki hivatalos tárgyalásokat követően közösen látogatja meg az Ég templomát, este pedig állami banketten vesznek részt.

Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott egy dél-koreai regionális gazdasági fórum alkalmával. A két ország kapcsolata az elmúlt években a kereskedelmi viták, a technológiai exportkorlátozások, Tajvan kérdése és a geopolitikai versengés miatt jelentősen megromlott.

(MTI)