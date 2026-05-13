Anyaország, Háború :: 2026. május 13. 20:13 ::

Ellenzékből már a Fidesz is el mer ítélni egy orosz dróntámadást

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadást.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta: "a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást."

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook-oldalán közölte: a KDNP elítéli a kárpátaljai dróntámadást.

Minél hamarabb fegyverszünetre és békére van szükség - jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.

Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

Frissítés: a korábbiaktól eltérően még Sulyok is le merte írni az orosz szót

Elítéli a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki erről a hivatalos Facebook-oldalán adott hírt szerda este.

Az államfő azt írta, hogy az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információnk - tette hozzá.

"Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!" - olvasható Sulyok Tamás bejegyzésében.

(MTI nyomán)