A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadást.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta: "a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást."
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook-oldalán közölte: a KDNP elítéli a kárpátaljai dróntámadást.
Minél hamarabb fegyverszünetre és békére van szükség - jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.
Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.
Frissítés: a korábbiaktól eltérően még Sulyok is le merte írni az orosz szót
Elítéli a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki erről a hivatalos Facebook-oldalán adott hírt szerda este.
Az államfő azt írta, hogy az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információnk - tette hozzá.
"Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!" - olvasható Sulyok Tamás bejegyzésében.
(MTI nyomán)