Friss hírek :: 2026. május 13. 20:50

Eltűnt a 16 éves Tábi Stefánia Ácsról - a Komáromi Rendőrkapitányság keresi

A Komáromi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves Tábi Stefániát, aki 2026. május 11-én ácsi otthonából egy győri iskolába indult, ám azóta nem tért haza. Az eddigi keresési intézkedések nem vezettek eredményre.

A 16 éves lány körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú. Szeme barna, haja hosszú és barna színű. Különös ismertetőjegye, hogy ajakpiercinget visel. Eltűnésekor fekete hosszú szoknyát, fekete-fehér mintás sportcipőt és fekete műbőr dzsekit viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható lányt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyével kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Komáromi Rendőrkapitányságon, hívja a 06-34-517-777-es telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.