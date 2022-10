Anyaország, Antimagyarizmus :: 2022. október 27. 12:15 ::

Toroczkai László törlése után Dúró Dóra 300 ezres Fb-oldalát is letekerte az antimagyar cenzúra

Az összes párt közül a legnagyobb jogsérelmet eddig is a Mi Hazánk szenvedte el azzal, hogy elnöke és parlamenti frakcióvezetője oldalát még 2019-ben törölte a Facebook, sőt a nevét sem lehet leírni, ám most már Dúró Dóra oldalának elérését is gyakorlatilag nullára korlátozta a cenzúra, pedig az a hatodik legnagyobb politikusi oldal Magyarországon. Az ok: a párt 1956-os, Corvin közben tartott megemlékezésének plakátja, írja közleményében a Mi Hazánk, alább a folytatás.



Az Országgyűlés alelnöke plenáris ülésen 2022. október 26-án (fotó: MTI/Kovács Tamás)

Elképesztő mértékű beavatkozás a magyar belpolitikába nemcsak az, hogy a baloldal kampányát milliárdos nagyságrendben finanszírozzák külföldről, de a globális tech-cégek, nyíltan szembemenve a magyar jogszabályokkal, korlátozzák a magyar Országgyűlés alelnökének lehetőségét abban, hogy a munkájáról és a pártja programjáról tájékoztassa a választókat. Mindezt a kormány évek óta tétlenül nézi a demokráciáért máskor annyira aggódó baloldal hallgatása mellett, pedig a Mi Hazánk elnökhelyettesének közel háromszáz-ezer követővel rendelkező oldala nagyságrendileg ötmillió embert ért el a választásokat megelőző időszakban.

Emlékezetes, hogy a Facebook cenzúrával avatkozott be a magyarországi EP-kampányba is, amikor indoklás nélkül törölték Toroczkai László 207 ezer követős oldalát, de a párt hivatalos, akkor 80 ezer követővel rendelkező oldalát is eltüntette a cenzúra, míg Novák Előd 140 ezer követős oldalát már korábban korlátozták brutális mértékben. A Mi Hazánk Mozgalom ezért hívta fel a figyelmet már korábban is, hogy a Facebook nemzetbiztonsági kockázatot jelent.