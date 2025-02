Anyaország :: 2025. február 11. 09:38 ::

Több mint kétmillió Ügyfélkapu-tulajdonos nem volt hajlandó regisztrálni a DÁP-ba vagy az Ügyfélkapu+-ba

Miért nem árulják el, hány Ügyfélkapu-tulajdonos nem regisztrált a DÁP-ba vagy az Ügyfélkapu+-ba? - tette fel a kérdést Novák Előd Rogán Antalnak egy országgyűlési írásbeli beadványban.

Tisztelt Miniszter Úr!

Január 16-án hiába próbáltam megtudni a K/10546 számú, „Hány Ügyfélkapu-tulajdonos nem regisztrált a DÁP-ba vagy az Ügyfélkapu+-ba?” című írásbeli kérdésben:

Hány Ügyfélkapu-tulajdonos nem regisztrált a DÁP-ba vagy az Ügyfélkapu+-ba január 15-én 24:00-ig? Hány Ügyfélkapu-tulajdonos volt a DÁP és az Ügyfélkapu+ bevezetése előtt? Hányan regisztráltak eddig a DÁP-ba, és mennyien az Ügyfélkapu+-ba? Mennyi ezek közt az átfedés?

Írásbeli kérdésem és a válasz helyetti kormányzati mellébeszélés nyomán a 444.hu is megállapította címében: „Nem árulja el a kormány, hogy hány Ügyfélkapu-tulajdonos nem regisztrált át a kétfaktoros szolgáltatásokba”.

A cikk azt is megállapította: „A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában csak arról írt, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazást eddig 1,5 millióan töltötték le, Ügyfélkapu+-szal pedig már 3,6 millió felhasználó rendelkezik. Azt, hogy mennyi köztük az átfedés, Hidvéghi Balázs nem árulta el.” Elárulnák tehát végre ezt is? Annak hiányában a szakértői becslést kell használjuk: 4 millió alatt lehet az átfedések miatt a működő regisztrációk száma. Egy olyan adatot találtam az interneten, hogy 2024 első félévének végén az Ügyfélkapun 5.995.275 fő volt regisztrálva, amely szám folyamatosan nőtt. Tehát több mint kétmillió Ügyfélkapu-tulajdonos nem volt hajlandó regisztrálni az Ügyfélkapu+-ba vagy a DÁP-ba, így már érthető a kormány titkolózása, ugyanakkor nem fogadható el. Várom végre érdemi válaszát.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint az Ügyfélkapu megszüntetését el kellett volna halasztani (még most is jobb lenne visszaállítani), a Mi Hazánk Mozgalom szerint pedig a digitális állampolgárságot később sem szabad kötelezővé tenni, nyomásgyakorlással sem. Az Ügyfélkapu megszüntetése helyett a szabad választás lehetőségét követeli a Mi Hazánk, beleértve a személyes ügyintézés opcióját is, melyet a kormány fokozatosan ellehetetlenít. A tanároknak mostantól kötelező a digitális regisztráció, miért volt szükség erre a kötelezésre?

A digitális póráz, a totális állami megfigyelés embertelen, technokrata társadalmat céloz meg, az idősek, a családok és a vállalkozások életét sok esetben megnehezítve. De az adatok központosítása egyetlen platformra nemcsak az egyéni szabadságot veszélyezteti, hanem az ország szuverenitását is. Miért kellene mindannyiunk adatait az egészségügyi információktól kezdve a földhivatali nyilvántartásig egy helyen kezelni, ahol azok sebezhetővé válnak?

A Covid-oltásoknál már megismert kormányzati kötelezések után most az irracionális digitalizációt erőltetik az emberekre, de nem kérünk az állampolgárok totális megfigyeléséből! A digitális állampolgárság ne legyen kötelező! Senkit ne érjen hátrány, ha nem kíván részt venni az erőltetett digitalizációban! Ezért folytatja nyomásgyakorló aláírásgyűjtését a Mi Hazánk a https://mihazank.hu/dap oldalon.

Tisztelettel:

Novák Előd,

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője