Törvénysértő módon kiszavaznák ma az ellenzéket az MNB Felügyelőbizottságából, Csath Magdolnát is

Törvénysértő módon kiszavaznák ma az ellenzéket a MNB Felügyelőbizottságából az Országgyűlésben, pedig dr. Csath Magdolna közgazdász professzort jelölte a Mi Hazánk szabályszerűen, írja X-bejegyzésében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerint a Felügyelőbizottságba csak az elnököt jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat az ellenzék is, ráadásul a három tag "megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz" – így fogalmaz a törvény, tehát két okból is törvénysértő, hogy csak az elnök és két további kormánypárti tag személyét terjesztették elő , miután Csath Magdolnát nem akarják a Felügyelőbizottságba, így információk közelébe engedni.

Ebbe a testületbe eddig is rendszerint választott az Országgyűlés ellenzék által jelölt tagot a törvénynek megfelelően. Ha ma mégis törvénytelenül megszavazzák az MNB Felügyelőbizottságát kizárólag kormánypárti tagokkal a „Nemzeti Együttműködés Rendszerében”, akkor esküjükről tiltakozásul ki fog vonulni a Mi Hazánk frakciója, és vizsgáljuk a jogi lehetőségeinket is.

Csath Magdolna nemzeti elkötelezettségét többször bizonyította, és szakmaiságát, kiemelkedő eredményeit tudományos körökben is széles körben elismerik. Oktatói és kutatói életpályája is kiemelkedő, emellett számos rangos tudományos és állami elismerés birtokosa is, miközben kellően kritikus a kormányzati gazdaságpolitikával szemben is.