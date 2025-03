Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 3. 10:53 ::

"A homoszexualitás a keresztény szemlélettel szemben áll" - egyházi vélemények a buzifelvonulás esetleges betiltásáról

„A Katolikus Egyház álláspontja egyértelmű és kétezer éve változatlan: a bűnt elítéljük, de a bűnöst nem” – így reagáltak a 777 megkeresésére. A blog arra volt kíváncsi, mi az egyházak álláspontja azzal kapcsolatban, hogy idén a kormány azt tervezi: betiltja a Budapest Pride-ot.

A közelmúltban – a miniszterelnök évértékelője óta – egyre több cikk foglalkozik azzal, hogy a kormány vajon valóban betiltja-e a buzifelvonulást. A 777 megkeresésére így reagált a hírre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálata:

„A Katolikus Egyház álláspontja egyértelmű és kétezer éve változatlan: a bűnt elítéljük, de a bűnöst nem. E keresztényi irgalom jelenik meg világosan a Katolikus Egyház tanításában is” – fogalmaztak.

A téma kapcsán felhívták a figyelmet a Hittani Kongregáció 2003-ban – a későbbi XVI. Benedek pápa társszerzősége alatt – megjelent, Az azonos neműekről – Megfontolások az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről című munkájára, amely így fogalmaz:

„A Szentírás a homoszexuális kapcsolatokat „mint súlyos eltévelyedéseket ítéli el (…) (vö. Róm 1,24–27; 1Kor 6,10; 1Tim 1,10). A Szentírásnak ez az ítélete nem jogosít föl arra a következtetésre, hogy mindazok, akik ettől a tehertől szenvednek, személyesen felelősek érte, hanem arról tanúskodik, hogy a homoszexualitás cselekedetei lényegük szerint rendellenesek.”

„Ugyanez az erkölcsi megítélése megtalálható az első századok sok egyházi írójánál, és a katolikus hagyomány egyöntetűen elfogadta” – tették hozzá. „Mindazonáltal az Egyház tanítása szerint a homoszexuális hajlamú férfiakkal és nőkkel „tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell bánni. Kerülni kell az igazságtalan megkülönböztetés minden formáját.”

A Görögkatolikus Egyház Hajdúdorogi Főegyházmegyéjének válasza a 777 kérdésére a következő volt:

„Istennek hála hamarabb elérkezett az ébredés ideje, mint gondoltuk. Mert a genderelmélet ugyanúgy gyökértelen s ezért hosszú távon erőtlen, mint minden más ideológia, amelyet az ember talál ki. Alaptalan, gondolati építmény csupán. Ilyen volt a kommunizmus is. Magyarországon 40 év, orosz testvéreinknél 70 év kellett, hogy összeomoljon, de akkor kártyavárként. Közben azonban nagyon sok embernek nyomorította meg az életét. Adja Isten, hogy ennek is belátható időn belül vége legyen. A Pride felvonulás nem egyéb, mint ennek az ideológiának erőszakos, embereket megtévesztő terjesztése. Korábban csak erőtlenül tudtunk fölszólalni ellene. Most hála Istennek az erő is a józan ész mellé állt, e tekintetben legalábbis.

Ferenc pápa korábban úgy fogalmazott, hogy a katolikus egyház mindenki előtt nyitva áll, beleértve az LMBT közösség tagjait is, azt mondta: az egyház kötelessége, hogy őket is elkísérje útjukon. Azonban hangsúlyozta, hogy nekik is tiszteletben kell tartaniuk az egyház törvényeit.

Nagyon fontos különválasztani a személyt és a cselekedetet. A személyt mindenképpen tiszteletben kell tartani, még akkor is, hogyha tévedésben van vagy ha bűnt követ el. Lássuk be, ez nem is olyan könnyű, és gyakran hibázunk ebben. Ez tehát jogos vád lehet, hogy a másságot sokszor nem jól kezeljük. Ez a rosszra hajló emberi természet velejárója, és ebbe a hibába gyakran beleesünk.

A Pride azonban egy polgárpukkasztó demonstráció, amely már régen nem arról szól, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy nem vagyunk eléggé elfogadóak. A legtöbb nyugati országban, ha úgy tetszik, már elérték a céljukat, ennek ellenére továbbra is nagy erővel szervezik ezeket a látványos rendezvényeket, ami egyébként legtöbbször az emberi méltóságot is sérti. Nagyon örülnénk annak, hogyha ez a sokak jó érzését súlyosan sértő és bántó demonstráció végre Magyarországon megszűnne.

A homoszexualitás egyértelműen a keresztény szemlélettel szemben áll. Viszont fontos, hogy maga az irányultság, vagy a jelenség az nem bűn. Ezért nem büntetendő, emiatt senkit sem szabad kirekeszteni. Nem egyszer megtörtént, hogy én magam álltam ki olyan személyek mellett, akik a mi közösségünkben szenvedtek ettől. De ha valaki ilyen cselekedetet visz végbe, főleg, ha ezt fennen hirdeti, sőt ezekre másokat is rávesz, azon nagyon súlyos vétkek, annak nincs helye a kulturált társadalomban” – fogalmazott a görögkatolikus egyház Hajdúdorogi Főegyházmegyéjének sajtószolgálata.

A felvonulás szervezői közben nem igazán törődnek a lehetséges betiltással, a Telexnek ezt írták: „Idén jubileumi évünk van, idén szervezzük meg 30. alkalommal a Budapest Pride Közösségi Fesztivált és Felvonulást. Pride mindig volt, van, és idén is lesz.”

A 777 megkereste a Magyarországi Református Egyházat és a Magyarországi Baptista Egyházat is, ők azonban nem reagáltak. A Magyarországi Evangélikus Egyháztól pedig azt a választ kapták, hogy nem kívánnak reagálni.