Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. március 10. 14:05 ::

Megalakult az Igazságot Magyarországnak Szövetség

Alább olvasható a nyilatkozatuk:

Alulírottak, a magyar igazság érvényesítésére alkalmas kedvező történelmi pillanatot felismerve, továbbá magyar hazánkhoz és nemzetünkhöz való olthatatlan szeretetünktől és hűségünktől vezérelve, a magyar összetartozás jegyében nem nézhetjük tovább tétlenül és szótlanul, hogy a történelem által felkínált újabb esélyt szalasszon el nemzetünk az igazságtalan és önrendelkezési jogot sárba tipró diktátumok által szabott határok felülvizsgáltatására.

Ezért életre hívjuk az Igazságot Magyarországnak Szövetséget, amelynek célja Magyarország, trianoni és párizsi diktátumokkal önkényesen meghatározott igazságtalan határainak békés megváltoztatására törekvő jogos igény felvetését a közbeszéd tárgyává tenni, valamint Magyarország Kormányát ösztönözni, hogy ezen igény alapján járjon el a nemzetközi fórumokon, de különösen a nagyhatalmaknál szólaljon fel, tegyen erre irányuló felelős és körültekintő kormányzati és diplomáciai erőfeszítéseket.

Tesszük mindezt azért, mert:

1. A trianoni országcsonkítás százéves évfordulója kapcsán folytatott „Nemzeti konzultáció Trianonról” aláírásgyűjtés során háromszázezer magyar aláíró lényegében ugyanezt már megtette és már több, más ilyen kezdeményezésre is sor került az utóbbi években, különösen Kárpátalja tekintetében.

2. Az orosz-ukrán háború lezárásához közeledve az ezer éven át hazánkhoz tartozott Kárpátalja vonatkozásában a revízió kérdése különösen időszerű, mivel a Kárpátalján élő magyar közösség végveszélybe került, népirtás közeli fenyegetettségben, súlyosan megfogyatkozott számban szenvednek, szállásterületeikre egyre több belső ukrán menekültet telepítenek, a kényszersorozás elől menekülni kénytelenek. Honfitársaink megmentése a magyar állam elkerülhetetlen feladata és az ott élő, elnyomott, velünk hagyományosan baráti viszonyban levő ruszin nép is érdekelt ebben.

3. Trianon óta – leszámítva a részleges revízióhoz vezető nemzetközi döntéseket – soha nem volt még ehhez ennyire megfelelő a csillagállás. Az azt bebetonozó régi világrend összeomlóban van, miközben a világ nagyhatalmaival gyakorlatilag baráti-, de minimum korrekt viszonyban vagyunk. Az érintett nagyhatalmak és más államok mostanában már több olyan megnyilatkozást tettek, amely arra utal, hogy nem zárható ki az államhatárok újraszabályozásának megvalósulása.

4. A Trianon óta eltelt több, mint száz év alatt az „utódállamok” minden ezügyben aláírt szerződés betűjét és szellemét többszörösen megszegték, jellemzően a területmegtartás és a végső beolvasztás programját működtetik.

5. A határon túli magyar területi autonómiák létrejöttét mindig minden módon akadályozták és akadályozzák (pl. az 1991-es népszavazás szerinti kárpátaljai és Bereg-vidéki vagy a székely autonómia), ezért azok megoldást, végcélt reálisan nem is jelenthetnek, legfeljebb a megmaradás esélyét erősíthetik átmenetileg. Az ún. „kisebbségi” jogok sem érvényesülnek, ezek amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

6. Az elmúlt 35 évben körülöttünk számtalan állam határa megváltozott, sőt új országok keletkeztek. A térségünkben már számos nép élt az önrendelkezés jogával, egyedül minket magyarokat fosztanak meg ettől.

7. A trianoni, majd az azt követő párizsi diktátum által a Magyar Királyság területeiben részesített államok nagy része már nem is létezik vagy átalakult. Ukrajna pedig nem is volt részese ezen diktátumoknak.

8. A bukott békerendszer által létrejött államok szétesése során kirobbant háborúkat a teljesen vétlen ottani magyarság súlyosan megsínylette és megsínyli.

9. Trianonnal nem csak az elszakított magyarság területeit, hanem az összmagyarság közös hegyeit, völgyeit, mezőit, folyóit is elvették. Még ma is minden csonkaországi magyarra jut a határaink körül legalább 3000 m2 olyan föld, ami ma nem Magyarország, de ezer évig Magyarország része volt és ahol ma is magyarok élnek.

10. Ha a helyzet változatlan marad az elcsatolt sorban élő magyarság lélekszámának fogyása egyre drasztikusabb mértékben folytatódik majd. Ellenben felbecsülhetetlen lenne annak a pozitív lélektani hatása a magyar nemzet teljesítőképességére és gyarapodására, amit az újraegyesülés bármilyen fokozata okozna, nem beszélve azon emberi, természeti és gazdasági erőforrásokról, amelyekhez hazánk jutna.

11. A revízió a nagyhatalmaknak is érdekében áll, mivel Magyarország súlyának ily módon való növelésével a Kárpát-medencében egy erős, megbízható és biztonsági garanciát jelentő közép-európai partnert kapnának, amely történelmével méltán bizonyította, hogy mindig lehet rá számítani, méltányos együttélési feltételeket teremt a magyarsággal együtt élő népek számára, adott szavát, megkötött szerződéseit nem szegi meg.

12. Ha azt látják más népek, hogy gyengék vagyunk és lemondunk a földjeinkről, végleg beletörődünk azok elvesztésébe, akkor holnap elvehetnek tőlünk más területeket is.

Mi nem akarjuk meghatározni előre, hogy a revízióért folytatandó tárgyalások végeredménye végül mi legyen, mert az nagyon sok tényezőtől függ. De kimondjuk, hogy az ne legyen, hogy nem történik semmi!

Bethlen Gábor mondta, hogy „nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet”, és most lehet tenni! Nem maradhat minden úgy, ahogy 1920 óta van!

Soha, semmilyen körülmények között nem mondhatunk le arról, hogy a trianoni és a párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük!

Igazságot Magyarországnak!

Justice for Hungary!

2025. március 10.

Budaházy György

(a Szövetség létrehozásának ötletgazdája, a Magyar Revíziós Mozgalom alapítója)

Dr. Raffay Ernő

(történész, volt honvédelmi államtitkár, Trianon kutató és következetes revizionista)

Dr. Drábik János

(jogász, újságíró-közíró, az Országos Trianon Társaság elnöke)

Patrubány Miklós

(a Magyarok Világszövetségének elnöke, az OTT tiszteletbeli elnöke)

Nyers Csaba

(tarsolykészítő, a Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtés ötletgazdája)

Pongrátz András

(’56-os Corvin közi szabadságharcos, Pongrátz Gergely testvére)

Sziva Balázs

(zenész, a Romantikus Erőszak hazafias rockegyüttes vezetője)

Bankó Attila

(zenész, a Kárpátia hazafias rockegyüttes tagja)

Moys Zoltán

(médiaszakember, a népszerű Hazajáró-sorozat rendezője)

Tyirityán Zsolt

(a Betyársereg vezetője)

Dr. Boór Ferenc

(BME tudományos munkatárs, a Fejér Szövetség társelnöke)

Vári-Kovács Péter

(színművész, zenész, a hazafias rendezvények rendszeres fellépője)

Gőbl György

(2006-os jogvédő, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület elnöke)

Reiner Péter

(patrióta közíró, volt Magyar Gárdista, turul szobor védő)

Várjuk további közszereplők és akár szervezetek csatlakozását!