Rendkívüli tájékoztatót tartott a nagykőrösi polgármester, miután több mint 600-an betegedtek meg a városban

„Városunk sok lakóját is utolérte egy betegség, engem is, mely igazán kellemetlen tünetekkel jár. Fontos, hogy tudják, hogy jelenleg is folynak a hatósági vizsgálatok. Biztosat bárki csak ezek ismeretében mondhat felelősen. Én, amint ezen információk birtokában leszek, továbbra is tájékoztatni fogom önöket” – mondta 49 másodperces rendkívüli tájékoztatójában Körtvélyesi Attila, Nagykőrös kormánypárti polgármestere.

A HVG írta meg szerdán, hogy a városban több százan lettek rosszul a múlt hét óta. A kormányhivatal a megkeresésükre azt közölte, hogy több mint 600 embert érintett a hányással, hasmenéssel, hasi fájdalommal járó megbetegedés. Kórházba öt gyerek került kiszáradás miatt, mostanra azonban már kiengedték őket.

„A hatóság az érintett intézményekben megtette a szükséges lépéseket, többek között fertőtlenítő nagytakarítást rendelt el, amely a konyhaüzemekre is kiterjedt. Az esemény kivizsgálása jelenleg folyamatban van” – írták.

Körtvélyesi Attila polgármester tájékoztatójában úgy fogalmazott: „Egy már most is biztos, hogy a városban elindult pletykák alaptalanok voltak! Jól látható, hogy ez egy szakmai kérdés, melyet a szakemberek tudnak megoldani”. Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy pontosan milyen pletykák bizonyultak valótlannak.

A lap megkereste a város közétkeztető cégét, az Eatrend Kft.-t is, amely válaszának közléséhez csak teljes terjedelmében járult hozzá: