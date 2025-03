Anyaország, Videók :: 2025. március 28. 14:58 ::

Ma az MTVA-székháznál folytatta haláltusáját a Momentum

Ismét az MTVA előtt tiltakozott a Momentum Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúja előtt. A bejáratok ülő előtt politikusokat és aktivistákat a rendőrök viszik arrébb – derült ki a párt Facebook-élőjéből. Legutóbb két hete pénteken demonstráltak ugyanígy a közmédia bejáratai előtt, ami miatt öten tőlük több tízezres bírságot kaptak. Akkor BRFK arról tájékoztatott lapunk kérdésére, az érintettek ellen közlekedési szabálysértés miatt indult eljárás.



Fotók: Momentum Mozgalom / Facebook

Tompos Márton, a Momentum elnöke arról beszélt a most péntek reggeli videóban úgy fogalmazott, az összes bejáratot sikerült elfoglalniuk, és most kétszer annyian voltak kint, mint legutóbb. Azt ígérte, a továbbiakban is ki fognak jönni tiltakozni, és arra kérte az embereket, csatlakozzanak hozzájuk minél többen, mert szerinte nincs annyi rendőr, hogy mindenkit felkapjanak és arrébb vigyenek. – Ne hazudjon tovább a miniszterelnök a magyar választóknak, hazudozzon otthon a családjának! – jegyezte meg. Később azt is mondta, „az a legszebb, hogy minket fölkaptak innen, elvittek minket, mert a bátor utcai harcos miniszterelnök az ipar területen keresztül jött be, nem mellettünk ment el”. Vagyis a teherportán keresztül kellett bevinniük a miniszterelnököt állításuk szerint.

Reagált a BRFK

Összesen 21 embert igazoltattak a rendőrök pénteken reggel az MTVA székháza előtt – derült ki a BRFK válaszából, amelyet a Magyar Hang megkeresésére küldtek.

A BRFK a lapunak úgy értékelte a történteket: „a rendőrök 2025. március 28-án 7 óra körül egy be nem jelentett gyűlés helyszínén intézkedtek a Budapest, III. kerület, Kunigunda úton. A be nem jelentett gyűlés több résztvevője az MTVA székház bejáratánál ismételt figyelmeztetés ellenére akadályozta a ki- és behajtást, ezért a rendőrök többszöri felszólítást követően testi kényszerrel távolították el őket az úttestről. A helyszínen 21 személyt igazoltattak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság valamennyiükkel szemben közlekedési szabálysértés miatt eljárást kezdeményezett, egyikükkel szemben pedig gyülekezési joggal visszaélés miatt is szabálysértési eljárást indított”.

A Momentum múltkori, két héttel ezelőtti hasonló tiltakozása után öt ember ellen indult eljárás, és például Stummer János politikus több mint 84 ezer forintos bírságot kapott az akció miatt.

(Magyar Hang nyomán)

