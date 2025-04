Anyaország, Videók :: 2025. április 11. 08:30 ::

Ma sem akadáyozta meg a momentumos "blokád" a miniszterelnök rádiós alákérdezését

A Momentum sorozatban negyedszer tartott demonstrációt pénteken reggel az MTVA-székház előtt, hogy megakadályozzák Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját, ami az előző három alkalomból egyszer sem jött össze.

6 óra 30 perctől gyülekeztek a Kunigunda úton a tüntetők, akik közt az Index tudósítása szerint ott volt Varsányi Áron, a Momentum szóvivője, Tompos Márton pártelnök és Bedő Dávid is. A politikusok és szimpatizánsaik most is transzparensekkel és megafonokkal készültek az akciókra, de nem gyűltek össze jelentős létszámban.



Részt vett a "blokádon" a Momentum kedvenc cigánya is (fotó: Szollár Zsófi / Index)

Az eddigiekkel ellentétben viszont ezúttal nem a kapuknál ültek le, hanem a Kunigunda útján sétáltak. A rendőrök 7 óra után unták meg a tevékenységüket és körbezárták a tüntetőket. Igazoltatták is őket, ami a demonstrálók szerint teljesen felesleges, hiszen ők csak ott sétálnak.

A miniszterelnök így bármilyen ellenállás nélkül bejutott az MTVA székházba, ezután pedig abba is hagyták az igazoltatást az egyenruhások, és elengedték a demonstrálókat. A momentumosok ugyanakkor büszkén arról számoltak be, hogy ők le tudtak lépni Orbán Viktor autója elé az útra.

A múlt pénteki tüntetésért 84.500 forintos büntetést kaptak a Momentum aktivistái.

(24 - Index nyomán)