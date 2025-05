Anyaország :: 2025. május 3. 20:30 ::

Trump pápa képet osztott meg magáról

„Szeretnék pápa lenni” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán egy újságírónak, aki arról kérdezte, szerinte kit választanak meg a május 7-én kezdődő konkávén a katolikus egyház következő vezetőjének.

Aztán pénteken posztolt egy olyan, vélhetően mesterséges intelligencia által készített fotót több közösségi oldalára, amelyen pápai öltözetben látható. A kép kommentár nélkül került fel az Instagramra és a Truth Socialre.

Az elnök azt is elmondta, nem tudja, ki lesz az új pápa, de „van egy bíborosunk, aki történetesen egy New York nevű helyről való, és nagyon jó. Meglátjuk, mi történik”. Bár a nevét nem mondta ki, Trump Timothy Dolanre gondolt, aki 2009 óta New York érseke.

(Magyar Hang)