Anyaország :: 2025. május 6. 13:18 ::

Energiaügyi Minisztérium: már több mint 600-an ajánlották fel a területüket vízmegtartási célra

A Vizet a Tájba! program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a február 19-i indulástól számítva két hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes vízvisszatartásra jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100 főt. Május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást - jelentette be kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték: a klímaváltozás következtében fellépő új kihívásokhoz alkalmazkodva, ma már kiemelt szerepet kap a csökkenő készletek pótlása, vizeink jobb visszatartása. A lehetőség a gazdák számára is előnyös, hiszen az elárasztott területen lévő víz szivárgással táplálja a talajvízkészleteket, párolgással pedig hozzájárul a helyi klíma javításához.

Az EM felhívta a figyelmet arra, hogy a programra továbbra is lehet jelentkezni az Országos Vízügyi Főigazgatóság online felületén, ahol helyrajzi szám alapján, egyszerűen és gyorsan jelezhetik együttműködési szándékukat a tulajdonosok.